Brandenburg

Am 29. März beginnen die zweiwöchigen Osterferien in Brandenburg. Manche Märker haben für diese Zeit bereits Urlaub gebucht –in der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis dahin gebessert hat. Aber können sie die Reise überhaupt antreten?

Gemäß dem jüngsten Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 3. März sind „nicht notwendige private Reisen weiterhin zu unterlassen“. Das gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Befristet sind die Maßnahmen zunächst bis Sonntag, 28. März.

Sachsen legt sich fest: Hotels und Restaurants Ostern geschlossen

Wird das so bleiben? Damit in den Osterferien überhaupt innerdeutsch verreist werden kann, müsste zuvor der Lockdown in Hotels (diese dürfen derzeit nur Geschäftsreisende aufnehmen) und in der Gastronomie beendet werden. Festgelegt hat sich bislang nur Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Im Freistaat würden Hotels und Restaurants auch Ostern geschlossen bleiben, sagte er. Mit seinem Satz „Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“ (in einem BamS-Interview) hatte er die Feriendebatte am Wochenende befeuert.

Andere Länderchefs wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gingen auf Distanz zu Kretschmer, „Eine so weitgehende Vorhersage - Ostern ist in sechs Wochen - lässt sich jetzt noch nicht machen“, sagte er. Ähnlich äußerte sich der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert.

Ob bei der nächsten Bund-Länder-Schaltkonferenz, die am 22. März stattfinden soll, weitere Lockerungen beschlossen werden, die dann auch Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und Gaststätten betreffen, ist unklar. Es dürfte davon abhängen, wie sich die zuletzt vereinbarten Öffnungsschritte für Einzelhandel, Kontakte und körpernahe Dienstleistungen, die Brandenburg in die neueste Eindämmungsverordnung übernommen hat, auf die Sieben-Tage-Inzidenz der kommenden Wochen auswirken.

Vier Wochen nach dem Höchststand am 11. Januar mit 299,3 war am 11. Februar eine Inzidenz von 79,1 erreicht. Das ist rechnerisch ein Rückgang von etwa sieben Prozentpunkten pro Tag. Seither bewegt sich Inzidenzwert in kleinen Schritten nach unten, am 5. März wurde er mit 62,8 angegeben.

Tourismusbranche fordert sichere Reisekorridore

Der Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) fordert von der Bundesregierung forderte eine klare Differenzierung zwischen Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten. Es müssten „sichere Reisekorridore geschaffen werden, fordert BTW-Präsident Michael Frenzel. Auch die Pflichtquarantäne nach Rückreisen aus Ländern mit geringeren Inzidenzen müsse ein Ende finden.

Im Ausland wird fast überall ein negativer Corona-Test verlangt

Sollten in den Osterferien Reisen innerhalb Deutschlands tatsächlich untersagt werden, könnten zwar europäische Ziele angesteuert werden. Grundsätzlich dürfen Deutsche ins EU-Ausland – die Reise kann aber möglicherweise mit Problemen verbunden sein. Es gibt Einreiseverbote (zum Beispiel in Dänemark) und Quarantänevorschriften (zum Beispiel in Großbritannien und Polen). Ein aktueller negativer Coronatest wird fast überall im EU-Ausland verlangt. Nur in Einzelfällen (Madeira) ist dieser Test bei der Einreise am Flughafen möglich – und kostenlos.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marija Linnhoff vom Verband unabhängiger Reisebüros hält es zwar für denkbar, dass Urlaub auf den Kanaren oder auf Malle Ende März/Anfang April möglich sein könnten. Eine große Reisewelle erwartet sie aber nicht: „Selbst wenn die Menschen reisen wollten, die Flugkapazitäten sind einfach nicht vorhanden.“ Viele Airlines haben ihre Flotten in der Krise ausgedünnt.

Zudem stehen fast alle potenzielle Reiseziele innerhalb Europa auf der RKI-Liste der Risikogebiete, Deutsche Urlauber müssten sich also nach ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben, frei testen können sie sich frühestens nach fünf Tagen. Für Eltern mit schulpflichtigen Kindern ist das kaum praktikabel.

Von Thorsten Keller