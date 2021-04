Brandenburg

Das 1.-Mai-Wochenende naht, und viele Märker würden gerne einen Ausflug und eine Reise unternehmen. Aber in weiten Teilen der Bundesrepublik gelten gerade strenge Lockdown-Regeln und Ausgangsbeschränkungen. Was ist denn gerade überhaupt erlaubt?

Wer nicht in Potsdam-Mittelmark oder Barnim wohnt, muss 22 Uhr zuhause sein

Grundsätzlich sind Ausflüge und tagestouristische Reisen innerhalb Brandenburgs erlaubt. Hierbei gilt es jedoch, in den Hochinzidenzgebieten die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr zu beachten. Diese gelten über Mai in ganz Brandenburg, außer in den Landkreisen Barnim und Potsdam-Mittelmark. Dort liegen die Inzidenzen derzeit stabil unter 100.

Die Ausgangsbeschränkungen beziehen sich auch auf die Rückfahrt. Das bedeutet: Greift in der Region, in der Sie wohnen, derzeit die Notbremsen-Regel, so müssen Sie laut Eindämmungsverordnung bis spätestens 22 Uhr von ihrem Ausflug wieder zuhause sein. Verboten ist es auch, auf der Heimreise nach 22 Uhr durch einen Kreis oder eine Stadt zu fahren, in der die Ausgangssperre gilt. Auch An- und Abreise zum Flughafen ist für Touristen nicht erlaubt.

Außerdem gelten nach wie vor Kontaktbeschränkungen. Auch wenn Sie einen Ausflug machen, dürfen Sie das in den meisten Brandenburger Regionen – also dort, wo die Notbremsen-Regeln greifen – nur mit einer Person eines anderen Haushalts tun. Sonst gilt die Zwei-Haushalte-Regel mit maximal fünf Personen, bei denen jedoch Jugendliche unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Keine Einreise nach MV erlaubt

Auch die Fahrt in ein anderes Bundesland will wohlüberlegt sein. Wer etwa übers Mai-Wochenende an die Ostsee im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern fahren möchte, sollte davon Abstand nehmen – das Bundesland hat jegliche Art von Reisen auf das Landesgebiet untersagt, selbst, wenn Sie dort einen Zweitwohnsitz haben. Wer ohne Wohnsitz oder triftigen Grund sich in Mecklenburg-Vorpommern aufhält, muss unverzüglich das Bundesland verlassen. Lediglich die Durchreise oder der Besuch von Lebensgefährten, Ehepartnern oder der Kernfamilie, die dort mit Erstwohnsitz gemeldet sind, ist gestattet. Auch die Einfahrt oder gar eine Übernachtung mit dem Hausboot auf mecklenburgische Gewässer ist nicht gestattet.

Reisen im Inland mit Übernachtung sind auch ansonsten kaum möglich, da Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und Gaststätten in ganz Deutschland auch das Maiwochenende keine Übernachtungsgäste aufnehmen dürfen – mit Ausnahme von Geschäftsreisenden, in Einzelfällen.

Von MAZonline