Trotz Corona: So können Sie jetzt an der Ostsee Urlaub machen

Rostock/Lübeck/Hannover

Ab 25. Mai, also noch vor Pfingsten, fällt in MV das Einreiseverbot für Urlauber aus ganz Deutschland. Das berichtet die Ostsee-Zeitung. Bereits ab 18. Mai können Einheimische demnach wieder in Hotels und Ferienwohnungen einchecken. Auch Schleswig-Holstein bereitet die Öffnung vor: Wie die Lübecker Nachrichten schreiben, soll es noch am Donnerstag einen konkreten Zeitplan geben, wie Tourismus und Gastronomie von Mitte Mai an wieder hochgefahren werden können.

Auch an der Nordsee wird der Tourismus noch im Mai wieder hochgefahren, berichtet die Hannoversche Allgemine Zeitung. Nach dem Willen der niedersächsischen Landesregierung sollen die wegen der Corona-Pandemie verhängten harten Einschränkungen für Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und die Gastronomie ebenfalls nach und nach gelockert werden.

Allerdings gibt es überall Einschränkungen, nicht nur bei der Auswahl der Hotels. Auch an den Stränden bleibt wohl nicht alles wie bisher. Wie lange die strengen Regeln gelten, hängt vom Infektionsgeschehen ab.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kann noch vor Pfingsten jeder einfach an die Ostsee reisen?

Nein, zumindest für Mecklenburg-Vorpommern ist schon klar, dass man eine bestätigte Buchung braucht. Für Hotels gilt dabei eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent. Für die Branche ist dies erfreulich, da zunächst eine Grenze von höchstens 50 Prozent im Gespräch war. Dennoch wird es nun eine Stornierungswelle vonseiten der Hotels geben. Viele Häuser sind nach wie vor über Pfingsten ausgebucht. Sie müssen einem Teil der Gäste nun Absagen schicken.

Ab wann ist wieder Urlaub an der Nordsee möglich?

Nach dem Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung können Menschen ab dem 7. Mai wieder Urlaub in ihrer eigenen Ferienwohnung oder ihrem Ferienhaus an der Nordsee machen. Dauercamper dürfen wieder auf den Campingplatz. Auch der Tourismus auf den ostfriesischen Inseln wird wieder freigegeben. Details sollen die Kommunen entscheiden.

Ab 11. Mai sollen Übernachtungen in Ferienhäusern und –wohnungen wieder möglich sein. Auch Camping- und Wohnmobilstellplätze können unter Auflagen wieder öffnen, genauso wie Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten.

Für die Zeit ab dem 25. Mai sind weitere Lockerungen für die Gastronomie geplant, zudem sollen dann auch Hotels, Pensionen und Jugendherbergen wieder öffnen dürfen.

Muss ich eine Stornierung für eine Übernachtung im Mai jetzt noch akzeptieren?

Ja, selbst wenn die Tourismuswirtschaft derzeit noch keinen rechtssicheren Weg hat, um Stornierungen ausreichend zu begründen. Doch daran arbeiten die Ländern: In MV soll die Grundlage dafür eine entsprechende Verordnung der Landesregierung bilden. Das Papier wird derzeit erstellt. Die rechtliche Basis der Verordnung stellt das Infektionsschutzgesetz dar.

Zugespitzt formuliert, könnte der Fall eintreten, dass 60 Prozent der Gäste anreisen dürfen, während die restlichen 40 Prozent sich an den Hotelfenstern die Nase plattdrücken müssten. Wichtig sei es, einen Weg zu finden, „über den Buchungen diskriminierungsfrei storniert werden können“, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf. Dies könnte mit dem Windhundprinzip erreicht werden. Nur wer zu den ersten 60 Prozent gehört, die rechtzeitig gebucht haben, könnte dann in einem Hotel hier im Land einchecken.

Welche Einschränkungen gelten in Hotels an der Ostsee-Küste?

Unter welchen Umständen Wellnessbereiche in den Hotels geöffnet werden können, bleibt noch abzuwarten. Dass dort in Saunen und Schwimmbädern der Betrieb bereits Ende Mai wieder startet, gilt als ausgeschlossen. Für Anwendungen wollen der Landestourismusverband und der Dehoga erreichen, dass hier nach den selben Regeln verfahren wird, die auch für andere körpernahe Tätigkeiten wie bei Friseuren oder in Kosmetikstudios gelten. Dies ist aber noch nicht abschließend mit der Landesregierung in Schwerin verhandelt. Welche Regeln später in Schleswig-Holstein gelten, steht ebenso noch nicht fest.

An der Rezeption wird es wie beim Einkaufen eine Mundschutzpflicht geben. Zudem wird die Anzahl der Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten dürfen, ebenfalls begrenzt. Bezahlungen sind nach Möglichkeit kontaktlos vorzunehmen.

In den Restaurants gelten in Hotels die gleichen Regeln wie in allen anderen Gaststätten des jeweiligen Landes. Der Abstand zwischen fremden Gästen muss deshalb mindestens 1,5 Meter betragen. Solange das Kontaktverbot noch gilt, dürfen maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen. Mitarbeiter im Service müssen einen Mundschutz tragen, Gäste indes nicht. Einige Häuser könnten trotz der geringeren Auslastung beim Abendessen und beim Frühstück auf einen Schichtbetrieb mit vorgegebenen Zeitfenstern umstellen, um die Situation weiter zu entschärfen.

Verschlossene Strandkörbe sind am Nordseestrand von Norddeich in Niedersachsen. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Welche Einschränkungen gibt es in Niedersachsen ?

Hotels, Pensionen, Jugendherbergen sowie Campingplätze, Bootsliegeplätze und Wohnmobilstellplätze dürfen außerdem maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein. Auch Restaurants können nur die Hälfte ihrer sonst üblichen Plätze vergeben, zudem gilt eine Reservierungspflicht, die Kontaktdaten der Kunden müssen erfasst werden. Für alle Betriebe gelten strengere Hygienevorgaben als bisher, Selbstbedienung am Buffet ist zum Beispiel verboten.

Welche Konsequenzen hat das für Touristen in Niedersachsen ?

Es ist noch nicht bekannt, ob Hotels ähnlich bei Stornierungen vorgehen, wie in Mecklenburg-Vorpommern. Fest steht: Die Zahl der Gäste soll grundsätzlich reduziert werden.

Für Übernachtungsangebote gilt eine Wiederbelegungsfrist von mindestens sieben Tagen. Das bedeutet, dass eine Unterkunft frühestens nach sieben Tagen wieder neu vergeben werden darf. Bleibt ein Gast drei Tage, muss das Zimmer oder die Wohnung damit vier weitere Tage leer stehen. Bleibt er sieben Tage, kann direkt danach der nächste Gast kommen. Es könnte daher sein, dass viele Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungsbesitzer mit einer Mindestaufenthaltsdauer von einer Woche reagieren, um Leerstände zu vermeiden.

Wann öffnen Freizeitparks, Diskotheken und andere Freizeiteinrichtungen?

Diskotheken und Bars bleiben geschlossen – zumindest für MV und Niedersachsen steht das schon fest. Über deren Öffnung soll später entschieden werden. Für Vermieter von Booten, Fahrrädern oder Strandkörben zeichnet sich ab, dass sie bereits ab 11. Mai an wieder öffnen dürfen, also vor Hotels und Ferienwohnungen.

Freizeitparks in Niedersachsen dürfen vom 25. Mai an öffnen, Indoor-Anlagen bleiben weiter geschlossen.

Wird es Einschränkungen an den Stränden geben?

Um das zu entscheiden, hat die Landesregierung in Schwerin gemeinsam mit der Tourismusbranche eine „Arbeitsgemeinschaft Strände“ gegründet, die allerdings in den meisten Fällen lediglich Empfehlungen aussprechen kann. Für die Strände im Land sind in großer Mehrheit die Kommunen zuständig. Sie entscheiden am Ende, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aus Sicht des Landestourismusverbandes seien Zugangs- und Abstandskontrollen an belebten Stränden wie in Warnemünde im Hochsommer nicht auszuschließen. Dafür könnte die Regelung aus dem Einzelhandel, wonach sich nur eine Person auf zehn Quadratmeter Fläche aufhalten darf, übertragen werden.

Auch über einen Mundschutz an Stränden soll noch beraten werden. Kommt die Mundschutz-Pflicht am Strand, wären auch die FKK-Bereiche davon betroffen.

Ob es Einschränkungen an den Stränden von Schleswig-Holstein und Niedersachsen geben wird, ist bisher nicht bekannt. Noch sind die Strände in Niedersachsen nicht wieder freigegeben worden.

Muss ich mit einem großen Ansturm an den Pfingsttagen rechnen?

Das ist schwer vorherzusehen. Tourismusexperten gehen davon aus, dass viele Urlauber aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus große Menschenansammlungen meiden und einsame Orte in der Natur bevorzugen.

