Mecklenburg-Vorpommern öffnet seine Grenzen trotz Corona wieder für Urlauber. Und auch Schleswig-Holstein kündigt eine Aufhebung der Einschränkungen an – für Mitte Mai. Reisen an die Nordsee sollen ebenfalls schon zu Pfingsten wieder möglich sein. Das sind die wichtigsten Fakten im Überblick.

Urlaub an Ost- und Nordsee trotz Corona: Das gilt ab Mai

Fragen und Antworten - Urlaub an Ost- und Nordsee trotz Corona: Das gilt ab Mai