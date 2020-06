Potsdam

Die Brandenburger Mindestlohn-Kommission entscheidet am Montag darüber, ob der Vergabe-Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen von 10,36 auf 13 Euro pro Stunde angehoben wird. Das hatten die Fraktionen der Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen im Januar im Landtag gefordert.

Doch das war weit vor der Corona-Krise. Das Arbeitgeberlager fordert, das Vorhaben auf Eis zu legen. „Ein solcher Schritt mitten in der tiefsten Rezession seit Jahrzehnten wäre ein schwerer Fehler“, sagte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). „Die Unternehmen wollen so schnell wie möglich zum Wachstum zurückkehren. Zusätzliche Belastungen wären jetzt völlig fehl am Platz. Wer einen Berg erklimmen will, kann einen Rucksack mit Wackersteinen nicht gebrauchen.“

Brandenburg hätte höchsten Mindestlohn

Mit der Erhöhung auf 13 Euro würde Brandenburg an die Spitze aller Bundesländer rücken. „Das wäre auf einen Schlag ein Plus von 22 Prozent. Und das in einer Zeit, in der wichtige Branchen in Brandenburg Umsatzeinbußen von 80 Prozent und mehr hinnehmen müssen. Wer diese historischen Einschnitte ignoriert, setzt Arbeitsplätze aufs Spiel“, so Amsinck.

Amsinck verwies auf Überlegungen im Bund, den gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 9,35 Euro im nächsten Jahr wegen der Krise nicht zu erhöhen. Außerdem hätten Union und SPD im Zuge des Konjunkturpakets die Länder ausdrücklich dazu aufgefordert, ihre Vergabe-Vorschriften zu vereinfachen. „Der Bund hat die Zeichen der Zeit erkannt. Brandenburg sollte diesem Beispiel unbedingt folgen“, so Amsinck.

Wer öffentliche Aufträge übernimmt, muss Mindestlohn zahlen

Der Sonderweg Brandenburgs bedeute für die Unternehmen neben höheren Kosten auch noch mehr Bürokratie. Je nach Auftraggeber müssten die Betriebe den tariflichen Mindestlohn, den gesetzlichen Mindestlohn des Bundes sowie die jeweiligen Vergabe-Mindestlöhne von Brandenburg oder Berlin berücksichtigen. „Damit unterstützt die Politik allenfalls den Absatz von Formularen und Aktenordnern, nicht aber die breite Masse der Wirtschaft. Gerade kleine und mittlere Betriebe hätten Hilfe und Entlastung aktuell aber dringend nötig“, so Amsinck.

Der Vergabe-Mindestlohn muss von Unternehmen gezahlt werden, die öffentliche Aufträge von Kommunen oder vom Land bekommen. Er liegt über dem gesetzlichen Mindestlohn und war im Mai 2019 von 9 auf 10,50 Euro angehoben und in einem zweiten Schritt zum 1. Januar 2020 auf 10,68 Euro angehoben worden.

Von Torsten Gellner