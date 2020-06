Trotz Corona: Viel Vertrauen in den Ausbildungsmarkt in Brandenburg

Potsdam

Der Ausbildungsmarkt in Brandenburg scheint trotz der Corona-Krise vergleichsweise stabil zu bleiben. Zwar gebe es aktuell rund 10 Prozent weniger abgeschlossene Lehrverträge als vor einem Jahr, allerdings sei man zuversichtlich das Minus in den kommenden Wochen wieder aufholen zu können, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bürig. „Mit Blick auf das kommende Ausbildungsjahr bleibt das brandenburgische Handwerk optimistisch.“ Den Betrieben sei bewusst, dass auch in der Krise die eigene Ausbildung „der beste Weg zur Fachkräftesicherung“ ist, sagte Bürig.

Deutschlandweit Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt befürchtet

Deutschlandweit wird ein Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt befürchtet. So könnten nach einer Prognose des Bundesinstituts für Berufsbildung ( BIBB) durch die Coronakrise in diesem Jahr mindestens 25.000 Ausbildungsplätze verloren gehen. Zu den am meisten betroffenen Branchen gehöre das Gastgewerbe, hieß es.

Auch in Brandenburg geht der Bildungsgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Wolfgang Spieß von einem Rückgang der Ausbildungsplätze in der Gastronomie aus. Allerdings gebe es auch Gewinner in der Krise, so hätten beispielsweise die Online-Händler profitiert. Dort könnten Ausbildungsplätze in der Lagerlogistik hinzukommen. „Wir hoffen, dass es sich in der Summe dann ausgleicht“, sagt Spieß.

Zahl der Stellen in Brandenburg niedriger als im Vorjahr

Aktuell allerdings liegt die Zahl der Ausbildungsstellen in Brandenburg mit rund 12.000 mehr als fünf Prozent unter der vor einem Jahr, meldet am Mittwoch die Agentur für Arbeit. Auch die Zahl der Bewerber ging um 3,7 Prozent zurück. Spieß aber geht von einer „zeitlichen Verzögerung im Einstellungsverhalten“ aus. So seien die Zahlen vielfach durch ausgefallene Einstellungsgespräche während der Corona-Beschränkungen bedingt. „Es ist schon wichtig, die jungen Menschen einmal persönlich gesprochen zu haben“, sagt Spieß. Diese Gespräche würden aber nachgeholt.

Ein ähnliches Muster vermutet auch die Agentur für Arbeit in der Landeshauptstadt. „Viele Großunternehmen haben uns ihre Ausbildungsstellen ungehindert von der Pandemie gemeldet. Wir gehen davon aus, dass die Suche nach Auszubildenden in kleinen und mittleren Betrieben nach der großen Unsicherheit der letzten Wochen erst jetzt richtig beginnen wird,“ sagt die Geschäftsführerin Ramona Schröder.

Agentur für Arbeit fehlen Bewerber

Im Bereich Cottbus dagegen gab es schon jetzt kaum Rückgang: „Wir sind in regelmäßigem Kontakt mit den Unternehmen, die freie Ausbildungsplätze bei uns gemeldet haben. Das Ergebnis ist erfreulich, es gibt kaum Stornierungen, die meisten wollen auch in diesem Jahr ausbilden“, sagt Geschäftsführerin, Marion Richter. Dort gebe es im Gegenteil noch immer einen Mangel an Kandidaten: „Nicht alle Unternehmen haben ausreichend Bewerbungen erhalten“, sagt Richter.

