Brandenburg verliert bei der Windkraft den Anschluss

Potsdam

Bei den Koalitionsverhandlungen hatten die drei künftigen Regierungspartner SPD, CDU und Grüne um die Passagen zur Windkraft hart gerungen. Das Ergebnis: Die neue Kenia-Koalition bekennt sich zum Status quo. Mehr nicht. Und das ist nicht viel für eine Regierung mit grüner Beteiligung. Das Ausbauziel, wonach die installierte Leistung durch Windräder bis 2030 auf 10,5 Gigawatt (derzeit sind es 7,1 Gigawatt) steigen soll, stammt von 2012. Offenbar muss es als Erfolg gelten, dass das Ziel nicht abgesenkt wurde, wie es in der SPD schon einmal angedacht worden war.

Ob aber diese Marke überhaupt noch erreicht werden kann, muss ernsthaft bezweifelt werden. Die Genehmigungsverfahren sind bürokratisch und schleppend. Wenn jetzt auch noch strengere Abstandskriterien dazu kommen, wird das die Erneuerbaren Energien nicht beflügeln.

Die Kritik der Grünen-Chefin Baerbock ist zwar richtig, denn der Arbeitsplatzabbau in der Branche wird von weiten Teilen der Politik einfach so hingenommen, während an anderer Stelle Milliardenpakete für Kohle geschnürt werden. Peinlich ist es jedoch, wenn Baerbock nur den Bund dafür kritisiert, dass er Windräder nicht näher als 1000 Meter an Siedlungen heranlassen will – obwohl das genauso auch in Brandenburg geplant ist.

Von Torsten Gellner