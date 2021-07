Potsdam

Obwohl auch im vergangenen Schuljahr Bildungseinrichtungen zeitweise geschlossen waren und Unterrichtsstoff nicht vermittelt werden konnte, gibt es in Brandenburg weniger Sitzenbleiber und freiwillige Wiederholer.

Zum abgelaufenen Schuljahr seien an den allgemeinbildenden Schulen 2827 Wiederholerinnen und Wiederholer gemeldet worden, teilte das Bildungsministerium auf MAZ-Anfrage mit. Im Jahr zuvor seien es 3029 gewesen.

Steuben-Schule mit Extra-Klasse

Die meisten Wiederholungen gab es demnach in den Jahrgangsstufen 9 und 10. An der Steuben-Gesamtschule in Potsdam werde deswegen sogar eine zusätzliche Klasse eingerichtet, in der auch Schülerinnen von anderen Schulen umgeleitet würden, hieß es.

In Brandenburg können Schüler unabhängig von der Corona-Pandemie auf Antrag der Eltern eine Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen. Die Anträge hierfür mussten die Eltern bis Anfang Juni stellen. Das neue Schuljahr beginnt am 9. August.

GEW-Chef befürchtet volle Klassenzimmer

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) befürchtet dann volle Klassenzimmer. „Das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen“, sagte GEW -Landeschef Günther Fuchs.

Die Kolleginnen und Kollegen hätten die kleinen Lerngruppen, die während des Wechselunterrichts eingerichtet worden seien, sehr zu schätzen gewusst. Neben den Wiederholern sei im kommenden Schuljahr ein stärkerer Einschulungsjahrgang zu erwarten. Die GEW rechnet mit rund 4000 zusätzlichen ABC-Schützen. „Die Klassenräume werden voller in einer Zeit, in der wir immer noch nicht wissen, wie wir mit der Pandemie umgehen sollen. Wenn die Fallzahlen wieder ansteigen, sind wir nicht gut gerüstet“, fürchtet Fuchs.

Lerngruppen müssten auch unabhängig von der Pandemie kleiner werden, forderte Fuchs. „In kleineren Einheiten kann hoch effizient gelernt werden“, sagte er. Das habe im Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht einiges kompensieren können.

OECD-Bildungsexperte fordert technische Umrüstung

Mit Blick auf das kommende Schuljahr haben sich Politiker verschiedener Parteien für die Aufrechterhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen und Impfungen ausgesprochen, um erneute Schulschließungen zu verhindern. Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher, warnte davor, Schülerinnen und Schüler wieder ins sogenannte Homeschooling zu schicken.

Bis zum nächsten Schuljahr müssten Schulen technisch so umgerüstet werden, dass der Unterricht auch bei schwieriger Infektionslage ungestört fortgeführt werden könne, sagte Schleicher im MDR: „Diese Schulschließungen dürfen sich einfach nicht wiederholen.“

Eine große Zahl junger Menschen sei während der Krise „völlig durchs Raster gefallen“, stellte der Bildungsexperte fest. Die Pandemie habe die sozialen Benachteiligungen noch einmal deutlich verstärkt. Schleicher warb dafür, jüngere Kinder und Kinder aus „sozial benachteiligten Schichten“ nun gezielt zu fördern.

Lambrecht für Maskenpflicht

Ob das neue Schuljahr mit einer Maskenpflicht in den Klassenräumen beginnt, wird im Brandenburger Bildungsministerium noch geprüft. Bundesfamilien- und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach sich für die Beibehaltung des Maskentragens aus. Stundenlanges Maskentragen in den Klassenräumen sei sehr belastend, aber noch notwendig, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, sagte sie.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeigte sich optimistisch, dass Schulschließungen verhindert werden können. Sie sei „zuversichtlich, dass diesen Herbst die Schulen grundsätzlich offen gehalten werden können“. „Wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangslage nach den Ferien. Wir haben eine steigende Impfquote, eine gute Teststruktur“, sagte sie.

Von Torsten Gellner und Jörg Ratzsch