Potsdam

Brandenburg bleibt bei seiner Linie: Es sei beabsichtigt, trotz der Corona-Pandemie die Kitas wie gehabt offen zu lassen. Das teilte Regierungssprecher Florian Engels auf Anfrage mit. Dies stehe allerdings noch unter Vorbehalt der Kabinettsentscheidung, die für Donnerstag erwartet wird. Die Eltern seien weiter aufgefordert, ihre Kinder nach Möglichkeit freiwillig zu Hause zu betreuen.

Großer Streitpunkt in der Bund-Länder-Konferenz

Damit setzt Brandenburg den Bund-Länder-Beschluss vom Dienstagabend zumindest in diesem Punkt nicht um. Bundeskanzlerin Merkel ( CDU) hatte darauf gedrängt, dass nicht nur der Präsenzunterricht an den Schulen ausgesetzt wird, sondern auch die Kitas geschlossen werden. Der Punkt war bei der Marathonsitzung am heftigsten umstritten.

Anzeige

Eine Ausnahme sollen Corona-Hotspots bilden. Wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz über mehrere Tage über dem Wert von 300 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt, müssen Kitas geschlossen werden. Auch das soll morgen im Kabinett beschlossen werden.

Mehr Kinderkrankengeld in diesem Jahr

Hilfreich für Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen, ist eine Änderung des Kinderkrankengeldes: Gesetzlich versicherte Eltern können demnach in diesem Jahr pro Kind und Elternteil 20 statt 10 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Tage. Der Anspruch besteht nämlich auch, wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schulen oder Kitas geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt wurde.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus werden Eltern, die ihre Kinder während des Lockdowns freiwillig nicht in die Kita bringen, entlastet. Das Land Brandenburg übernimmt die Kita-Beiträge rückwirkend bis zum 1. Januar. Dies solle auch für die Eltern gelten, die ihr Kind nur bis höchstens 50 Prozent der vertraglich vereinbarten Betreuungsleistung in die Kita gebracht haben, teilte das Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Mittwoch mit.

Von Torsten Gellner