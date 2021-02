Potsdam

Am Valentinstag ist es Tradition, seinen Liebsten ein Geschenk zu machen – und zwar meistens in Form von Blumen. Doch in diesem Jahr ist es nicht so einfach, spontan am Sonntagmorgen „auf gut Glück“ ins nächste Blumengeschäft zu sprinten, um in letzter Sekunde an das gewünschte Sträußchen zu kommen, denn die Gärtnereien und Blumenläden dürfen im Lockdown nicht wie gewohnt öffnen. Doch viele Brandenburger Floristen haben sich andere Wege ausgedacht, wie sie ihre Kundschaft coronakonform versorgen können. Wir zeigen Ihnen, wo Sie in Brandenburg an das blühende Gut kommen.

Potsdam

Potsdam bietet trotz Lockdown viele Möglichkeiten für Verliebte: Wie viele andere lokale Floristen setzt auch Blumen Sühr angesichts geschlossener Ladentüren auf einen Abholservice. Es gibt zwei Filialen – in Babelsberg und in der Innenstadt, doch die Babelsberger ist derzeit noch geschlossen. In der Innenstadt hingegen ist das gesamte Sortiment von Hochzeitsfloristik bis zum Frühlingsboten für den Wohnzimmertisch im Angebot. Ein weiterer Anbieter aus Potsdam ist Emmy-Floristik im Bornstedter Feld.

Brandenburg an der Havel

Im Westen des Bundeslandes gibt es ebenfalls mehrere Läden, die auch jetzt Blumen anbieten. Im Hohen Fläming ist Karla Poggendorf tagsüber im Ragösener Blumenkörbchen unter der Telefonnummer 033846/903716 zu erreichen. Direkt in Bad Belzig nehmen Martina Hanack vom „Flower Power“ mit der Rufnummer 033841/44539 und Anke Horn von „Creative Blumenträume“ unter 033841/38303 Bestellungen zum Valentinstag für die Abholung entgegen.

Brandenburger sollten einen Blick an die Schaufenster des Blumenladens ihres Vertrauens werfen. Oft gibt es dort aktuelle Hinweise zu möglichen Bestellungen für den Valentinstag zu entdecken.

Blumenhandel Zahn bietet telefonische Bestellung und anschließende Abholung an. Das Team steht unter der Telefonnummer 03381/715301 für Auftragswünsche zur Verfügung. Mehr Informationen dazu gibt es auch auf deren Internetseite. Einen Lieferservice hat zudem die Floristik- und Gartenbau GmbH „BluGeSa“. Alle Informationen dazu gibt es telefonisch unter der Rufnummer 03381/300359 oder im Online-Shop.

Luckenwalde und Jüterbog

Das Blumengeschäft von Roland Kuhl in der Großen Straße in Jüterbog ist geschlossen aber telefonisch erreichbar. Auch das Klopfen an der Ladentür ist möglich. Der Verkauf geht weiter, aber nur sehr eingeschränkt, wie für nahezu alle Läden dieser Branche. Heike Kleinbauer betreibt ihre beiden „Blumenzauber“-Filialen in Jüterbog an der Mönchenstraße und in Luckenwalde am Boulevard.

Auch während des Lockdowns hält Heike Kleinbauer ihre beiden Filialen mit drei Mitarbeiterinnen ständig besetzt und ist telefonisch erreichbar, um die Wünsche ihrer Kunden an der Ladentür zu erfüllen. Sie liefert ihre Blumengebinde und Sträuße den Kunden bis zur Haustür. Auch Iwona Tietz von der „Blumenstube“ am Luckenwalder Markt bindet Sträuße auf Bestellung, die man dann bei ihr abholen kann.

Die Gärtnerei von Marco Labes aus Woltersdorf hat weiterhin geöffnet. In seinem Laden in der Schützenstraße in Luckenwalde gibt es neben Blumen und Gewächsen auch Lebensmittel zu kaufen. Deshalb dürfen die Kunden auch das Geschäft betreten, aber höchstens zu zweit. Vorbestellungen für Blumensträuße werden telefonisch und persönlich entgegengenommen. Die nach Kundenwünschen gebundenen Sträuße könne dann im Shop abgeholt werden. Ausnahmsweise auch an diesem Sonntag zum Valentinstag.

Pritzwalk und Putlitz

Bei Blumen Römer in Pritzwalk kann man sich seine bestellten Blumen an der Hintertür von der Kirchgasse aus abholen. Nach Pritzwalk und Umgebung liefert der Geschäftsinhaber die bestellte Ware auch aus. Am besten ist es, möglichst bis Donnerstagabend seine Bestellung aufzugeben, um sie rechtzeitig zum Valentinstag zu erhalten.

Sandra Peske, Inhaberin von „Grashalm“ in der Pritzwalker Marktstraße, setzt auf Online-Bestellungen über den Anbieter „Fleurop“. Sie liefert ihre Blumen und Sträuße in einem großen Kreis um Pritzwalk aus, der bis Wittstock, Falkenhagen, Meyenburg und Groß Pankow reicht. Möglich ist auch, dass man von außerhalb bestellt, das Geld online überweist und dann jemand anderen zum Abholen der Blumen vorbeischickt.

Vorbestellung – das ist auch die Empfehlung, die der Putlitzer Blumenhändler Bernd Blumenthal seinen Kunden für den Valentinstag gibt. Sein Gartencenter in der Karl-Marx-Straße ist dabei gar nicht ganz geschlossen, weil er auch eine Paketabholstation hat. Gleichwohl muss auch bei ihm der Blumenhandel über Vorbestellung laufen.

Neuruppin, Rheinsberg und Lindow

Wie andere Floristinnen im Corona-Lockdown arbeitet auch Stefanie Fülbier, Inhaberin des Florashops in der Neuruppiner Friedrich-Ebert-Straße, derzeit im „Werkstatt-Modus“. Wer zum Welttag der Liebenden am kommenden Sonntag Blumen verschenken möchte, muss seinen Blumenwunsch telefonisch durchgeben – und kann den Strauß dann am Sonnabend oder Sonntag an der Ladentür abholen. Wichtig allerdings: Am Sonntag wird keine frische Ware geliefert. Bestellungen sollten deshalb möglichst früh abgegeben werden. Bis zum frühen Freitagnachmittag müssen die Bestellungen im Florashop unter der Telefonnummer 03391/405 9447 eingegangen sein. Am Sonntag ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Auch Blumenhändler Van Thien Ngyen reicht am Sonntag Blumensträuße aus seinem Laden in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße heraus. Auch er würde sich wünschen, dass Kunden möglichst früh einen Strauß bestellen – Telefonnummer 03391/405787. Am Valentinstag wird es nur noch eine kleine Auswahl an Blumen geben. Am Sonntag ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Anett Wiesemann-Stückl vom „flowers & nature“ in der Neuruppiner Bilderbogenpassage bereitet sich bereits auf den Valentinstag vor. Zwar wird der Blumenladen am Sonntag nicht geöffnet haben. Doch können Sträuße und Gestecke am Sonnabend abgeholt werden. Wer möchte, kann sich ein wenig Schokolade in den Strauß der Verliebten stecken lassen. Bestellungen sind unter der Telefonnummer 0176/43516146 möglich.

Noch bis Freitag können Bestellungen im „Blumenparadies“ in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 74 abgegeben werden. Kunden können vorbestellte Sträuße auch noch am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr abholen. Telefon: 03391/358725.

In Rheinsberg fiebert Martina Schlede von „Tinas Blumenwelt“ in der Lange Straße 17 dem Tag der Liebenden entgegen. Sie versucht dabei alle Blumenwünsche zu erfüllen. Bei ihr kann man die vorbestellte Ware entweder vor Ort abholen, oder der frische Strauß wird einem kontaktlos nach Hause geliefert. Das Besondere: Innerhalb Rheinsbergs liefert Martina Schlede ihre hübschen Pflänzchen kostenfrei aus. Sowohl Samstag als auch am Sonntag bis zum Mittag ist Martina Schlede unter der Telefonnummer 033931/2183 erreichbar.

Lothar Kohs vom Blumen-Eck in Lindow schaut gelassen auf den anstehenden Valentinstag. Nichtsdestotrotz hat sich der Florist für Verliebte Gedanken gemacht: Neben roten Rosen empfiehlt Lothar Kohs Frühlungsblüher im Topf. Kunden können bei ihm die Ware unter der Telefonnummer 0151/11400093 vorbestellen und vor Ort abholen.

Kyritz, Neustadt und Wusterhausen

Für Ina Uckert-Krüger von „Inas Blumenoase“ in Kyritz ist es selbstverständlich, dass sie am Valentinstag in ihrer Blumenwerkstatt noch den einen oder anderen Strauß binden wird. Sie weiß aber auch, dass ein Großteil der Verschenker unter der Telefonnummer 033971/53041 vorbestellt. Das ist ihr derzeit auch am liebsten, denn dann kann sie besser planen. Sie rät ihren Kunden, sich lieber nicht auf eine bestimmte Sorte festzulegen. Sie ist am Sonntag da und gibt bestellte Sträuße heraus.

Vorbestellungen zum Valentinstag sind auch Kathrin Schmidt vom gleichnamigen Blumenhaus in Neustadt unter der Telefonnummer 033970/14421 am liebsten. Einige hat sie schon ins Buch eingetragen. Die Abholung ist am Sonnabend bis 12 Uhr möglich. Am Sonntag werden keine Sträuße mehr durchs Fester gereicht. „Wir vereinbaren mit der Vorbestellung gleich Abholtermine, damit sich keine Warteschlange bildet.“

Kerstin Gude und Elke Grimm-Engelhardt sind die Inhaberinnen von „Dufteblume“ in Wusterhausen. Und sie haben Blumen zum Valentinstag bis Samstag im Angebot. „Wir arbeiten auf Bestellung und liefern auch aus.“ Zu erreichen sind sie unter der Telefonnummer 033979/51903.

Einen Lieferservice bietet auch Torsten Bethke vom gleichnamigen Kyritzer Blumenhaus an. Darüber hinaus ist er am Sonntag von 7 bis 12 Uhr im Geschäft – für diejenigen, die etwas vergessen haben. Dennoch arbeiten er und seine Mitarbeiterinnen auch gern nach Vorbestellung unter der Telefonnummer 033971/72004. Bestellt werden kann außerdem per Facebook, Instagram und E-Mail.

Landkreis Oberhavel

In Bergsdorf und Löwenberg sorgt der Gartenbau Patrick Schulz für romantische Stimmung am Valentinstag. Wer noch einen Blumengruß benötigt, kann diesen unter der Telefonnummer 033094-51468 bei „Elkes Blumenparadies“ in Löwenberg bestellen und ihn dann dort oder in Bergsdorf, Vogelsangstraße 11 abholen.

Im Oranienburger Ortsteil Wensickendorf werden Blumenfans bei Doreen Bieniek vom Blumengeschäft „Blumenkind“ fündig. „Bestellungen per Mail oder unserer Festnetznummer sind jederzeit möglich, diese können dann am Sonnabend und Sonntag bei uns direkt nach Terminvereinbarung abgeholt werden“, heißt es von der Floristin.

In Hennigsdorf sind Blumensträuße und Blumen telefonisch bei Thuy Khong in der Marwitzer Straße bestellbar.

In Velten können Blumen bei Daniela Heidekorn in ihrem Geschäft „MauerBlümchen“ in der Kochstraße bestellt werden. Am Samstag ist das Geschäft von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Kunden sollen vorne klingeln und erhalten die Blumen vor dem Laden.

Das „Blumenkörbchen Janke“ in Leegebruch funktioniert das Procedere ähnlich: Kunden müssen klingeln, Janke bringt den Strauß dann raus.

Bei der Gärtnerei Prahl in Amalienfelde ist es ebenfalls möglich, Blumen für den Valentinstag am Sonntag telefonisch zu bestellen. „Die Kunden können die Blumen dann am Freitag oder Sonnabend abholen“, sagte eine Mitarbeiterin. Möglich ist das am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr.

Landkreis Havelland

Yvonna Stroschke verkauft auch in Corona-Zeiten in ihrem Geschäft „Landblume“ im Dallgower Bahnhof Sträuße und Blumen – auch am Wochenende können bestellte Blumensträuße abgeholt werden.

Durch das Fenster verkauft Lena Johannsen vom Blumenladen „Blüten-Stiel“ in Schönwalde-Siedlung. Doch können Kunden sich Blumen auch liefern lassen, berichtet die Inhaberin.

Teltow-Fläming

Nur noch bis Freitag nimmt Jacqueline Klonower-Splitt Bestellungen entgegen, da sie alles frisch im Blumen-Großhandel kauft. Eigentlich habe sie gerade geschlossen und produziere nur auf Nachfrage, weil sich das Blumengeschäft allein nicht lohne, sagt sie. Doch für den Valentinstag will sie ihren Kunden trotzdem ermöglichen, bei ihr Blumensträuße zu kaufen. „Ich fahre sogar alles im Gemeindegebiet aus“, sagt sie.

Für Abholer geöffnet hat Blumenhändlerin Olga Gellenthin in Ludwigsfelde –am Sonnabend bis 14 Uhr. ür Spontan-Besteller kann sie am Wochenende aber nur eingeschränkt etwas tun: Sie kaufe Blumen vorrangig für alle ein, die bis Donnerstag einen Strauß bestellt haben. Für alle anderen heißt es dann: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

