Potsdam

Ungeachtet der Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland hält die Arbeitsagentur an ihrer positiven Prognose für 2022 fest. Demnach könnten in diesem Jahr Rekordwerte auf dem Arbeitsmarkt verzeichnet werden – und zwar im positiven Sinn.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt für Brandenburg einen starken Beschäftigungszuwachs voraus. „Damit ist Brandenburg Spitzenreiter in Ostdeutschland. Nirgendwo wird die Arbeitslosenquote stärker sinken“, sagte Ramona Schröder, Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit im Gespräch mit der MAZ.

„Kleine Delle am Jahresanfang“

Die Omikron-Variante mache sich derzeit noch nicht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Selbst wenn die Krisenszenarien einträfen und im Januar und Februar viele Beschäftigte in Quarantäne müssten oder an Covid-19 erkrankten, geht Schröder von einem insgesamt erfreulichen Beschäftigungs-Jahr aus. „Klar kann es am Jahresanfang eine kleine Delle geben. Aber darüber hinaus sehe ich für Brandenburg wirklich eine positive Entwicklung“, sagte sie. „Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes spricht einfach dafür. Sie ist weiter stabil.“

In vielen Bereichen sei die Nachfrage nach Beschäftigten sehr groß, so etwa in Kitas, den öffentlichen Verwaltungen, in der Pflege, aber auch in der Logistik. Zuversichtlich stimmt Schröder, dass die Brandenburger Unternehmen auch während der Corona-Krise weiter ausgebildet hätten. „Wer ausbildet, will weiter wirtschaftlich aktiv bleiben“, erklärte die Agenturchefin.

Arbeitslosenquote sinkt unter den Bundesdurchschnitt

Die Zahl der registrieren Arbeitslosen in Brandenburg wird für 2021 auf etwa 77.000 beziffert; die genauen Zahlen stehen noch nicht fest. Für das kommende Jahr rechnen die Arbeitsmarktforscher mit nur noch 66.200 arbeitssuchenden Märkern – ein Rückgang um 14 Prozent. Damit würde die Arbeitslosenquote auf 5,4 Prozent sinken und damit erstmals seit 1991 unter dem Bundesschnitt liegen. „Das ist eine beachtliche Entwicklung, wenn man bedenkt, von wo wir kommen“, sagte Schröder.

Der bisherige Höchststand der Arbeitslosigkeit lag im Februar 2005 bei 278.000. In den vergangenen Jahren ging die Zahl immer stärker zurück. Im November 2015 waren noch 107.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger ohne Arbeit, im November 2019 fiel der Wert auf 72.000. Vor einem Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen unter dem Eindruck der Corona-Krise auf 80.000. Ein Jahr später lag ihre Zahl mit 70.200 sogar unter dem Vorkrisenniveau. Im Gegenzug ist binnen eines Jahres die Zahl der von Unternehmen gemeldeten offenen Stellen um 22 Prozent angestiegen.

Ruhestandswelle sorgt für Fachkräftemangel

Auf mittlere Sicht droht der Arbeitsmarkt in Brandenburg aber unter Druck zu geraten. Anders als in früheren Zeiten wird es aber nicht an einem Mangel an freien Stellen liegen, sondern eher an einem Mangel an Erwerbsfähigen.

„Der demografische Wandel wird Brandenburg viel stärker belasten als etwa Berlin“, erklärte Ramona Schröder. Der Anteil der Beschäftigten, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen, liege in Brandenburg je nach Region zwischen 25 und 30 Prozent. „Dem stehen rein rechnerisch 9 Prozent an Jugendlichen gegenüber, die den Arbeitsmarkt betreten“, erklärte Schröder. „Wir stehen vor einer riesigen Lücke.“ Einen Schlüssel zur Lösung dieses Problems sieht die Agenturchefin in der Zuwanderung von Fachkräften.

Von Torsten Gellner