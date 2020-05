Warum Andreas Kalbitz für Brandenburgs AfD noch eine wichtige Rolle spielen könnte

Potsdam

Die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz in der AfD ist erloschen. Sie wurde als nichtig erklärt. Die Solidaritätsadressen seiner Vasallen, die ihn als einen der stärksten Wahlkämpfer und Mann von echtem „Schneid“ gewürdigt hatten, haben nichts genutzt.

Der gebürtige Münchner, der im Osten Politkarriere gemacht hat, hatte einmal sinngemäß gesagt, dass es seine Wähler nicht interessiere, wo er wann mal mitgemischt habe. Es steht zu befürchten, dass das stimmt. Denn es muss sich bis in den letzten Winkel Brandenburgs herumgesprochen haben, wo Kalbitz überall seine Finger im Spiel hatte. Man ist nicht zufällig Mitglied in einem Verein von SS-Veteranen. Man reist nicht aus Versehen nach Athen zum Neonazi-Treffen (samt Hissen einer Hakenkreuzfahne). Man ist nicht einfach so Mitglied bei der neonazistischen HDJ.

Anzeige

Kalbitz wurde zum Risiko

All das hat die Wähler der AfD bisher nicht interessiert. Und es hätte wohl auch die Parteiführung nicht gekratzt, wenn nicht der Verfassungsschutz auf der Matte gestanden hätte. Kalbitz ist zum Existenz-Risiko für die AfD geworden. Nur deswegen hat sie ihn letztlich „entsorgt“. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie wird sich die Brandenburger AfD zu Kalbitz verhalten? Sie könnte ihn weiter in ihrer Fraktion dulden, ihn gar als Fraktionschef bestätigen. Zuzutrauen wäre es ihr. Denn an vorderster Front stehen Kalbitz-Getreue, Strammrechte wie Birgit Bessin, Freiherr von Lützow, Christoph Berndt. Der umstrittenste Brandenburger Politiker ist nicht mehr in der AfD. Von der Bildfläche verschwunden ist er noch lange nicht.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner