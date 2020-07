Trotz Sanktionen: Brandenburg steigert Russland-Exporte

Die Exporte Brandenburgs nach Russland haben im vergangenen Jahr einen Wert von rund 262 Millionen Euro erreicht. Das waren etwa 31 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte. Die Einfuhren gingen im Jahresvergleich um etwa 122 Millionen Euro auf 3,8 Milliarden zurück. Knapp 98 Prozent der Importe betrugen Erdöl- und Erdgaslieferungen.

Den Höhepunkt hatten die Exporte mit 415 Millionen Euro 2011 erreicht. Sie gingen den Angaben zufolge bis 2016 auf 187 Millionen Euro zurück. Ähnlich entwickelten sich die Bezüge märkischer Unternehmen aus Russland. Sie hatten 2012 mit 7,3 Milliarden Euro ihren Höhepunkt erreicht und gingen bis 2016 um mehr als die Hälfte auf knapp drei Milliarden Euro zurück.

IHK-Unternehmen wünschen sich bessere Beziehungen

Nach dem Tiefpunkt der Handelsbeziehungen 2016 zeichnet sich ein bis heute anhaltendes Wachstum der Ausfuhren Brandenburger Firmen ab. Bis 2018 konnte Russland seine Lieferungen zwar wieder auf etwa fünf Milliarden Euro steigern. Im Vorjahr gingen sie aber laut Wirtschaftsministerium erneut zurück - auf 3,8 Milliarden Euro.

In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Cottbus zu Jahresanfang hatten 60 Prozent der im Russland-Geschäft aktiven Unternehmen den Wunsch geäußert, ihre Handelsbeziehungen auszubauen. Dabei hatten rund 70 Prozent der Firmen unter anderem mehr Unterstützung bei der Suche nach neuen Geschäftspartnern angemahnt.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hatte den Unternehmen dann auf einer Konferenz der Kammer im Februar mehr Hilfen des Landes bei der Internationalisierung ihrer Handelsbeziehungen zugesagt. Zu den wichtigsten Aufgaben gehörten eine gezielte Begleitung sowie Informationen über Chancen und Fördermöglichkeiten der Außenhandelsbeziehungen. Zudem kündigte Steinbach neue Anreize für Unternehmen an, sich aufs internationale Parkett zu wagen, etwa durch eine Anhebung des Fördersatzes für Start-ups und bei erstmaliger Messeteilnahme.

Die gesamten Ausfuhren Brandenburgs betrugen im vergangenen Jahr vorläufigen Angaben zufolge 13,3 Milliarden Euro, 378 Millionen Euro mehr als 2018. Die Einfuhren gingen im selben Zeitraum um 980 Millionen Euro auf 18,6 Milliarden Euro zurück.

Sanktionen sind gerade verlängert worden

Das Geschäft zwischen Deutschland und Russland leidet unter den Sanktionen der Europäischen Union. Sie sind eine Reaktion der EU auf die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 sowie auf den Krieg in der Ostukraine, bei dem Russland Separatisten unterstützt. Die EU hatte die Strafmaßnahmen 2015 beschlossen und Ende Juni 2020 um ein Jahr verlängert. Die Gemeinschaft verlangt von Russland, die Bedingungen den Minsker Abkommens zu erfüllen. Die EU teilte zur Begründung mit, sie verurteile die Annexion der Krim und Sewastopols weiter.

Zu den Handelsbeschränkungen gehört das Verbot von Lieferungen und Dienstleistungen für die Gas- und Ölproduktion in Russland. Bestimmte Waren dürfen nicht gehandelt werden, außerdem dürfen europäische Kreuzfahrtschiffe nicht in russischen Häfen anlegen.

Die Brandenburger Wirtschaft hat traditionell gute Beziehungen zu Russland. Für Schlagzeilen sorgte Ende Mai die Brandenburger Finanz- und Europaministerin Katrin Lange ( SPD), als sie sich kritisch zu den Sanktionen äußerte. Das Verhältnis der EU zu Russland bezeichnete die Sozialdemokratin als „festgefahren“ und „unbefriedigend“ – so hatte sie sich in einem Grußwort anlässlich des Jahrestags des Kriegsendes vor 75 Jahren geäußert. Es sei, so Lange, „eine Tatsache, dass die verhängten Sanktionen Russland und Deutschland schaden, der Krim andererseits aber nicht helfen. Welchen Sinn macht das noch?“ Der ukrainische Botschafter hatte der Landesregierung daraufhin vorgehalten, sie falle Bundesregierung und EU in den Rücken.

Von Manfred Rey und Ulrich Wangemann