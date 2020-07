Potsdam

Die Entscheidung des innerparteilichen Bundesschiedsgerichts der AfD vom Samstag, ist natürlich eine Niederlage für Andreas Kalbitz und den völkisch-nationalen Flügel der Partei. Schließlich bestätigte das Gremium den Rauswurf des Brandenburgers, der neben dem Thüringer Björn Höcke die Führungsfigur des „Flügels“ ist. Allerdings hatte der 47-jährige - genau wie seine Unterstützer - mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Stuttgarter Spruch hat für den Flügel in der eigenen Wahrnehmung keine große Bedeutung.

Kalbitz und seine Leute halten das Bundesschiedsgericht für parteiisch, für ein Instrument der Gegenseite. Deshalb setzt der Brandenburger Politiker auf den offiziellen Rechtsweg. An ordentlichen deutschen Gerichten, so seine Hoffnung, dürfte die Lagerbildung im Machtkampf innerhalb der AfD keine Rolle spielen.

Machtpoker geht vor Gericht weiter

Bestärkt hat ihn in dieser Einschätzung die Entscheidung des Berliner Landgerichts, das vor einigen Wochen in einem Eilverfahren entschied, der Politiker könne einstweilen in der Partei bleiben - bis im Hauptverfahren geklärt ist, ob die Annullierung von Kalbitz‘ Parteimitgliedschaft rechtens war. Weil das an deutschen Gerichten lange dauern kann, wird der Machtpoker um Kalbitz und den rechten Flügel uns noch eine Weile beschäftigen.

Verlässt man die Ebene des juristischen Geplänkels und schaut mit mehr Abstand auf den Vorgang, dann offenbart die Auseinandersetzung etwas, was auch fürs breitere Publikum interessant ist: Der AfD-Bundesvorstand ging in Stuttgart gegen einen einzigen Mann vor, nicht gegen die radikale Parteiströmung, für die er steht. Das verwundert nicht weiter, denn auch der so oft als moderater AfD-Vertreter bezeichnete Jörg Meuthen ist keineswegs ein Mann der Mitte.

Meuthen ist kein „Moderater“

Er war es, der 2016 maßgeblich zur Verrohung der Sprache in der politischen Auseinandersetzung beitrug, als er von einem angeblich „links-rot-grün verseuchten“, oder auch „versifften“ 68er-Deutschland sprach. Damit erklärte Meuthen, der heute den entschiedensten Kalbitz-Gegner gibt, das komplette politische Spektrum links der CDU im übertragenen Sinn zum Krankheitsherd. Besonders fern stehen sich verbal die AfD-internen Kontrahenten also nicht.

Der Verdacht liegt nahe, dass es dem Meuthen-Lager nicht zuvorderst um eine inhaltliche Distanzierung von extremismusverdächtigen Positionen geht, sondern um eine Vorsichtsmaßnahme gegen den Verfassungsschutz. Der prüft bekanntlich, ob die Gesamtpartei beobachtet werden soll – so wie der Brandenburger Landesverband. Auf den in Wahlen extrem erfolgreichen, politisch radikaleren Ost-Block innerhalb der AfD will die Bundes-AfD offenbar ungern verzichten. Wäre es anders, hätte nicht nur Andreas Kalbitz vor dem Schiedsgericht gestanden.

