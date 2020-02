Trotz Wirtschaftssanktionen: Cottbuser IHK eröffnet Büro in Moskau

Potsdam

Sechs Jahre nach der Verhängung der EU-Sanktionen will Brandenburger Wirtschaft enger mit Russland zusammenarbeiten. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Cottbus hat ein Büro in Moskau eröffnet, wie sie am Mittwoch mitteilte. Es ist bei der Außenhandelskammer ( AHK) angesiedelt. Ziel sei der Ausbau der Export-und Importaktivitäten sowie der Investitionen in Südbrandenburg und Russland.

Projektpartner sind unter anderem die IHK Cottbus, die Stadt Guben und die CIT GmbH Wirtschaftsförderung für den Landkreis Spree Neiße. Die Kammer handelt nicht isoliert. Wie die IHK Potsdam bestätigte, könnte auch Firmen aus anderen Regionen des Landes den Kontaktpunkt nutzen.

Russland-Verständnis im Osten höher

„Der Osten tickt anders, auch in Deutschland. Hier ist das Verständnis von und für Russland größer als im Westen Deutschlands“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer, Matthias Schepp, mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland. „93 Prozent der Unternehmen wünschen ein Ende der Sanktionen“, sagt Schepp. Die Unternehmer „mögen es nicht, wenn die Wirtschaft für Probleme bezahlen müssen, die in der Politik entstanden sind.“

Die russische Botschaft in Berlin schickte einen Vertreter zu der feierlichen Zeremonie in Cottbus. Man halte die Eröffnung „für einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland“, so Andrei Sobolev, zuständig für Handelsfragen. Man sehe Chancen, Exporte Russlands auf anderen Gebieten als dem Ölhandel zu steigern, so Sobolev.

Die EU-Sanktionen waren 2014 als Reaktion auf die völkerrechtswidrige russische Annexion der Krim und den Krieg in der Ost-Ukraine verhängt worden. Dieser Konflikt dauert an. Zu Wochenbeginn erst starb ein ukrainischer Soldat nach einem Angriff prorussischer Kräfte.

Gute Geschäfte winken

In Russland gebe es viel zu holen für Brandenburger Unternehmen, so Außenhandelsexperte Schepp. Russland sei eines der Länder weltweit mit der niedrigsten Staatsschuldenquote. „Die Russen schwimmen im Geld – es wäre schön, wenn wir ihnen dabei helfen könnten, es auszugeben“, so Schepp.

Marcus Tolle, IHK-Hauptgeschäftsführer in Cottbus verweist auf eine IHK-Umfrage, wonach „60 Prozent der aktiven Unternehmen ihr Russlandgeschäft weiter ausbauen möchten“. Viele andere Unternehmer dächten über einen Markteinstieg in Russland nach.

Ein ziemlich einseitiger Handel

Das Brandenburger Handelsvolumen mit Russland beträgt zwar laut IHK 5,25 Milliarden Euro im Jahr 2018 – jedoch handelt es sich fast ausschließlich um Einfuhren aus Russland. Gas, Öl und andere Rohstoffe im Wert von 5,02 Milliarden Euro wurden von Brandenburg importiert, besonders großer Kunde ist die Raffinerie in Schwedt ( Uckermark).

Brandenburgs Ausfuhren betrugen lediglich 232 Millionen Euro - mit einem Zuwachs von 23 Prozent gegenüber 2017. Das heißt: Nur 1,8 Prozent der märkischen Exporte gehen nach Russland.

Landespolitik ist Russland-freundlich

Das Wirtschaftsministerium in Potsdam sieht die Aktion der Handelskammer positiv. „Das Wirtschaftsministerium begrüßt es, wenn sich solche Initiativen verstetigen und die Markterschließungsaktivitäten von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Region unterstützt werden“, so Ministeriumssprecherin Andrea Beyerlein.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte sich wiederholt für einen Dialog mit Russland ausgesprochen. „Wir sollten uns in die Augen sehen und reden. Es muss wieder eine Vertrauensbasis entstehen können“, so Woidke damals. Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) ist als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forum seit Jahren um eine Wiederannäherung bemüht. Im März erscheint sein neues Buch, Titel: „Wir brauchen eine neue Ostpolitik.“

Von Ulrich Wangemann