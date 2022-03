Trotz hoher Inzidenzen: Brandenburg bereitet Wegfall von Corona-Regeln vor

Potsdam

Corona-Regeln adé? Brandenburg bereitet den Wegfall zahlreicher Einschränkungen zum Frühlingsbeginn am 20. März vor – obwohl das Virus noch lange nicht verschwunden ist. Die Landesregierung plant eine neue Eindämmungsverordnung, die am Freitag, dem 18. März, beschlossen werden soll, wie das zuständige Gesundheitsministerium mitteilte. An diesem Tag soll das geänderte Infektionsschutzgesetz von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, das die Grundlage ist. Danach sollen die meisten Corona-Auflagen wegfallen. Nur noch ein „Basisschutz“ soll bleiben.

Von einem „Freedom Day“ weit entfernt

Von einem „Freedom Day“ will allerdings niemand in der Koalition reden, davon sei man auch weit entfernt, heißt es. Verwiesen wird dabei auch auf den momentanen Anstieg der Inzidenzen bundesweit mit der Ausbreitung des wohl noch ansteckenderen Omikron-Subtyps BA.2.

Momentan wird diskutiert, welche Regeln nach dem 20. März noch bleiben sollen. Zunächst soll der Gesetzentwurf der rot-grün-gelben „Ampel-Koalition“ im Bund abgewartet werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) warnte vor zu viel Sorglosigkeit. „Corona ist noch nicht vorbei, auch wenn sich das alle sehnlichst wünschen“, sagte sie am Donnerstag der MAZ. Die Fallzahlen würden weiter auf einem sehr hohen Niveau liegen. „Gerade in den älteren Altersgruppen steigen die Inzidenzen wieder an.“ Auch in den Krankenhäusern des Landes gebe es weiterhin hohe Personalausfälle. „Wir brauchen dringend auch weiterhin Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsgebot und Testen“, hob die Ministerin hervor.

Schärfere Auflagen in Hotspots

Denkbar ist, dass es nach dem 20. März nur noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und im öffentlichen Nahverkehr gibt sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Das sieht der Entwurf einer neuen Rechtsverordnung für das Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vor. Bei zugespitzter Corona-Lage können dann auch in Hotspots schärfere Auflagen verhängt werden, wie generelle Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G/2G/2G plus). Das müssten aber die Landesparlamente entscheiden. Offen ist, ob an Schulen weiterhin Maskenpflicht herrschen soll. Dazu wurden bislang keine Angaben gemacht.

In Brandenburg gilt seit dem 4. März fast überall die 3G-Regel, wie in der Gastronomie. Danach ist auch wieder Ungeimpften mit negativem Testnachweis der Zutritt erlaubt. Auch in Hotels, Spaß- und Freizeitbädern, für Theater, Kinos und Konzerthäuser sowie für Innen-Spiel- und Sportstätten gilt 3G. Diskotheken, Clubs und Festivals konnten unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen. Für Gedenkstätten, Museen, Freizeitparks, Tierparks, Zoos gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Inzidenz leicht über dem Bundesdurchschnitt

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg liegt nach wie vor auf hohem Niveau. Sie liegt aktuell bei rund 1440 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Damit liegt das Land leicht über dem Bundesdurchschnitt von 1388.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit in Brandenburg/Havel mit einer Inzidenz von 2549. Es folgt der Kreis Elbe-Elster mit einer Corona-Inzidenz von 2264. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Kreis Barnim mit 727.

Entspannung in Kliniken nicht in Sicht

Eine Entspannung in den Krankenhäusern zeichnet sich derzeit nicht ab, die Lage ist aber laut Gesundheitsministerium stabil. Rund 800 Personen werden mit einer Corona-Erkrankung in Krankenhäuser behandelt, davon liegen 81 auf Intensivstationen. Davon wiederum müssen 47 beatmet werden.

Die Warnampel bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten steht auf „Gelb“. Der Anteil der Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen liegt bei 11,1. Bei mehr als 20 Prozent würde die Ampel auf „Rot“ umschalten.

Auf „Rot“ steht weiter die Ampel bei der Hospitalisierung. Der Wert liegt bei 7,27. Das ist die Zahl neuer neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100 000 Einwohner in einer Woche.

Von Igor Göldner