Schneider-Anwalt: Tatbeitrag ist nicht belegt

Potsdam

Die Verteidiger des wegen Brandstiftung an einer Turnhalle in Nauen ( Havelland) angeklagten NPD-Politikers Maik Schneider fordern Freispruch für ihren Mandanten. Dem 36-Jährigen sei nicht nachzuweisen, dass er das Feuer an der Fassade mit dem Vorsatz gelegt habe, das Gebäude zu zerstören, argumentierte am Dienstag in seinem Plädoyer Verteidiger Mathias Noll.

Die Gruppe von Nauener Neonazis habe den Brand an der als Asylunterkunft vorgesehenen Turnhalle gelegt, um ein „Rußzeichen“ an der Fassade zu setzen, sagte Noll. Motiv sei die Ablehnung der Aufnahme von Flüchtlingen gewesen. So jedenfalls hätten sich die Angeklagten geäußert. Außerdem sei nicht abschließend geklärt, welchen Tatbeitrag Schneider überhaupt geleistet habe – und ob überhaupt, so Noll.

Schneider droht lange Haft

Schneider droht eine lange hohe Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten gefordert. In einem ersten Prozess war der Neonazi zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Niemand habe notwendigerweise damit rechnen müssen, dass die Fassade der Turnhalle Feuer fange, sagte Anwalt Noll. Sie habe den Anschein erweckt, aus Beton, Glas und Stahl zu sein – die Täter hätten nicht wissen können, dass lichtdurchlässiger Kunststoff verbaut wurde und hinter Metallblechen Holzträger verbaut waren.

Gas und Kraftstoff

Kameraaufnahmen zeigen, wie das Feuer unterm Dach aufflammt. Die Täter hatten Holzpaletten, eine 60-Liter-Mülltonne aus Kunststoff, eine 5-Kilo-Gasflasche und mehrere Reifen vor der Fassade aufgeschichtet. Rückstände von Otto-Kraftstoff fanden die Ermittler am Tatort.

Neben dem Brand wird dem ehemaligen Mitglied von Stadtverordnetenversammlung (SVV) und Kreistag Nötigung vorgeworfen, weil er im Februar 2014 mit Gesinnungsgenossen eine SVV-Sitzung gestört und zu deren Abbruch beigetragen haben soll. Dort sollte über den Bau von Flüchtlingsunterkünften entschieden werden. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft Schneider vor, den Fiat Panda eines Polen angezündet zu haben – der Mann war fälschlicherweise in sozialen Netzwerken als Kinderschänder bezeichnet worden.

Anwälte haben Zweifel an der Beweislage

Der Autobrand sei dem Angeklagten nicht nachzuweisen, sagte Anwalt Noll. Niemand habe den oder die Täter ohne Vermummung gesehen. Eine Ähnlichkeit des Körperbaus, die Zeuginnen bestätigten, reiche nicht aus für eine Verurteilung und sei „blanke Spekulation“.

Ebenso wenig könne man Schneider Nötigung der Nauener Stadtverordneten nachweisen. Meinungsäußerungen gegen Asylbewerber am Rande der SVV-Sitzung seien von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen. Dass Schneider gegen eine Scheibe des Versammlungsraums geschlagen und Menschen angestachelt habe, sei nicht belegt. All dies sieht die Staatsanwaltschaft völlig anders.

Verteidigung will Richter als Zeugen

Die Verteidigung beantragte, die Richter aus dem ersten Prozess als Zeugen zu hören und zwei der mutmaßlichen Mittäter, die Schneider im Prozess belastet hatten. Die Männer seien unglaubwürdig, so Noll, sie hätten sich selbst dauernd widersprochen.

Schneider kassierte an diesem voraussichtlich letzten Prozesstag einen Rüffel des Kammervorsitzenden Klaus Feldmann – der Angeklagte hatte eine Banane gepellt.

Das Urteil könnte diesen Mittwoch fallen.

Von Ulrich Wangemann