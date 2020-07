Potsdam

Bereitet sich Tesla-Chef Elon Musk auf einen baldigen Auftritt in Deutschland vor – oder hat er eine versteckte Botschaft an seine Fans veröffentlicht? Auf Twitter sorgt ein Foto, das den Unternehmer mit seinem kleinen Sohn auf dem Arm zeigt, für Spekulationen. Es ist vor allem der Text, der die Fantasie der weltweiten Tesla-Gemeinde befeuert: „Das baby kann noch keinen löffel benutzen“, schrieb Musk auf Deutsch zu dem Bild. Die Botschaft ist so mysteriös wie der Name des Kindes, das er mit der britischen Sängerin Grimes hat: „X Æ A-Xii“. Wie man dies ausspricht soll sogar zwischen den Elternteilen umstritten sein.

Anzeige

Die deutschsprachige Nachricht des US-Unternehmers sorgte prompt für allerlei Mutmaßungen. Die meisten Follower des Tesla-Chefs gehen davon aus, dass es eine Anspielung auf die Gigafabrik ist, die derzeit in Grünheide ( Oder-Spree) entsteht.

Weitere MAZ+ Artikel

Eine Illustration der Gigafactory Berlin in Grünheide. Quelle: ---/Tesla /dpa

„Ist dies eine geheime Botschaft über die Gigafactory Berlin. Es gibt keinen Löffel? Wir befinden uns in einer Simulation?“, schreibt ein Nutzer auf Englisch. „Auf jeden Fall. Kleinkinder können mit 10-12 Monaten einen Löffel benutzen, Baby X ist 2 1/2 Monate, das heißt 7 1/2 bis 9 1/2 Monate“ bis die Gigafactory laufe (vor dem Zeitplan), antwortete ein anderer User.

Gut möglich, dass Musk seine Deutschkenntnisse auffrischen will. Eigentlich war er zum Spatenstich für den Bau der Elektroautofabrik im März erwartet worden, dann kam aber die Corona-Pandemie dazwischen und die Veranstaltung wurde verschoben. Inzwischen laufen bereits die Rohbauarbeiten. Vielleicht kommt Musk ja zum Richtfest? Dass der Unternehmer rudimentäre Deutschkenntnisse besitzt, hatte er vor einiger Zeit bereits auf eine Anfrage eines Twitternutzers erklärt: Er habe an der Universität zumindest ein Semester lang Deutsch studiert, schrieb er 2018. „Ich wünschte, ich könnte es besser sprechen!“

Von Torsten Gellner