Potsdam

Als Reaktion auf den gewaltsamen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft (UOkG) Strafanzeige gegen den Staatspräsident Wladimir Putin beim Generalbundesanwalt des Bundesgerichtshofes und beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt. Das teilte der UOkG-Vorsitzende und frühere CDU-Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski mit.

Putin habe das Völkerrecht gebrochen und sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht, hieß es. In Dombrowskis Schreiben an den Generalbundesanwalt heißt es, „hiermit erstatte ich Anzeige gegen den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin wegen Vorbereitung und Durchführung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord in mehrfachen Fällen und ggf. weiterer damit im Zusammenhang stehender Straftaten.“

Dombrowski sagte: „Es ist nicht akzeptabel, dass sich die deutsche und europäische Menschenrechtsgerichtsbarkeit nur mit den politisch Kleinkriminellen aus Afrika, Ex-Jugoslawien und Syrien auseinandersetzt. Despoten wie Wladimir Putin, die Teile Europas in Brand setzen, gehören auf die Anklagebank. Das Rechtsprinzip, dass vor dem Gesetz alle gleich sind sollte auch vor einem Wladimir Putin nicht halt machen.“

Von MAZ-Onliner