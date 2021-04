Potsdam

Gerade komme er aus dem Krankenhaus, erzählt Dr. Amin Ballouz am Telefon. Es gehe um eine Patientin von ihm. Die Familie habe ihn gebeten, nach der alten Frau zu sehen. „Seit Jahren betreue ich diese Dame“, sagt Ballouz. Natürlich sei er sofort ins Krankenhaus geeilt. „Diese Leute sind wie eine Familie für mich.“

Dr. Amin Ballouz, 63 Jahre alt, ist Landarzt in der Uckermark, in der Region ist er eine kleine Berühmtheit. Seit zehn Jahren fährt er mit seinem Trabi übers Land. Modell „601 S DeLuxe“, Kennzeichen UM-DR 100 -für Uckermark-Doktor. Hinten drin die Dinge des Alltags: Stethoskop, Spritzen, Kanülen, Blutdruckmessgerät und Laptop.

Besucht werden diejenigen, die es selbst nicht mehr in die Praxis schaffen. Oft fehlt es an Angehörigen, die den Fahrdienst übernehmen könnten und ein regelmäßiger Nahverkehr ist in vielen Teilen der Region ein knappes Gut.

Bei seinen Hausbesuchen verteilt Dr. Ballouz nicht nur Medikamente und wechselt Verbände, er bringt sich selbst mir. Als Freund, als Gast, als ärztlicher Berater, für den die Kaffeemaschine angeschmissen wird, der ein bisschen Leben ins Haus bringt. Bei manchen seiner Patienten hat der Arzt seine eigenen Hausschuhe im Schrank stehen. Auch die Dame aus dem Krankenhaus, der er am Morgen einen Besuch abstattete, kennt Ballouz seit seinem Neustart in der Uckermark vor zehn Jahren.

Eine neue Heimat in der Uckermark

Damals praktizierte er in Schottland, zuvor lebte er in China, Syrien und Westdeutschland. Ein Reisender, ein Geflüchteter aus dem Libanon, der das ganze Leben lang nach einer Heimat suchte und sie schließlich am Rande von Deutschland fand: in der Uckermark. „Die Leute hier haben mir eine Heimat gegeben“, sagt Ballouz. Dafür sei er sehr dankbar.

Seine Geschichte, das Ankommen, seine Patienten und das Leben in der Uckermark sind nun verfilmt worden, als Serie auf dem besten Sendeplatz, Donnerstag um 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek sind die Folgen schon vorab zu sehen.

Auch interessant: Doktor Unermüdlich: Amin Ballouz ist Hausarzt in der Uckermark

Der Journalist Jasper Fabian Wenzel veröffentlichte 2015 ein Sachbuch über Ballouz mit dem Titel „Deutschland draußen“. Die Reportage diente dem Autorenstab der Serie als Inspiration. „Doktor Ballouz“ heißt die Sendung, deren erste sechs Folgen gerade angelaufen sind. Die Handlung ähnelt dem Leben des echten Dr. Ballouz, doch gibt es ein paar fiktive Anpassungen.

Statt in einer Landarztpraxis, die zu viele Patienten betreuen muss, weil es in der Region zu wenig Ärzte gibt, arbeitet der Film-Ballouz als Arzt in einem kleinen Krankenhaus in der Uckermark. Seine verschiedene Frau erscheint ihm als Beraterin in schwierigen Situationen, seine Patienten erleben Abenteuer und Tragödien. Die Szenerie ist idyllisch. Von einer überalterten Bevölkerung, dem Schwund der Jungen in die Städte und einer hohen Arbeitslosenquote ist nichts zu sehen.

Ein Anschlag sorgte für Wirbel

Auch der Rassismus wird aus der Serie ausgeklammert. Ein Thema, über das auch der echte Dr. Ballouz nur ungern spricht und dem er doch ausgesetzt ist. 2017 flog ein Stein, beschmiert mit einem Hakenkreuz, in sein Wohnhaus in Angermünde (Uckermark). Außerdem zerstachen die Täter seine Autoreifen. Der Staatsschutz ermittelte.

Der Anschlag sorgte für Wirbel. Ballouz’ Patienten solidarisierten sich mit ihrem Arzt. Der damalige Landrat Dietmar Schulze (SPD) stellte sich offensiv gegen die Angriffe und nannte Ballouz einen Segen für die Region. „Er kümmert sich um Einheimische und Flüchtlinge. Er lebt seit Jahrzehnten bei uns.“ All das findet in der Serie nicht statt. Sie konzentriert sich auf das Gute, das Schöne. Eine Einstellung, die auch Dr. Ballouz vorzieht. Nicht nur im echten Leben, auch im Fiktionalen.

Merab Ninidze spielt Doktor Ballouz in der gleichnamigen ZDF-Serie. Quelle: Stefan Erhard

Gespielt wird der ZDF-Arzt von dem georgischen Schauspieler Merab Ninidze. Getroffen habe er den Mann nicht, sagt der echte Dr. Ballouz, aber er sei sicher, dass Ninidze ein guter Schauspieler sei. Dass sein Leben nun in einer Serie verewigt wird, darüber sagt Ballouz, er fühle sich sehr geehrt: „Das ist die Würdigung eines Menschen, der keine deutschen Wurzeln hat, der in der Fremde eine neue Heimat und Freunde findet.“

Gesehen hat Dr. Ballouz die Serie allerdings noch nicht, nur ein paar kurze Ausschnitte hat er angeschaut. Um das zu ändern, hat er sich nun extra einen Fernseher angeschafft. Einer seiner Patienten habe den installiert, sagt Ballouz. „Der ist Elektriker.“

Seit die Sendung angelaufen ist, bekommt der Landarzt viele Anrufe. Von Patienten, die ihm gratulieren, von Freunden und Verwandten, „das Telefon hört gar nicht mehr auf zu klingeln“, sagt Ballouz und lacht. Man hört, dass ihn das alles sehr freut. Die Serie, die Anrufe, die Tatsache, dass er als Geflüchteter kam, dessen Arbeit geschätzt wird – und vor allem gebraucht.

Hausgemachte Marmelade – eine bessere Anerkennung gibt nicht

2.000 bis 3.000 Menschen betreut der Arzt momentan. Er ist nicht nur Hausarzt, sondern geht auch als Palliativmediziner in Seniorenheime und bietet Ultraschalluntersuchungen an. Dazu kommen momentan noch die Covid-19-Impfungen. Erst diese Woche habe er 42 Patienten impfen können, erzählt Ballouz. Vor allem chronisch Kranke. „Die waren alle sehr glücklich.“

Als Dank habe er sogar selbst gemachte Wurst im Glas und Marmelade von einigen Patienten bekommen. „Ich falle zwar nicht vom Fleisch, aber darüber freue ich mich wirklich sehr“, sagt Ballouz und lacht, dann wird er ernst. Es sei vor allem die Anerkennung, die ihm sehr viel bedeute, schiebt er hinterher.

Wie es für ihn weitergeht? Die Praxis wolle er noch betreiben, bis er 75 ist, sagt Amin Ballouz. Es sei schwierig, junge Nachfolger zu finden, „in der Region schließen viele Schulen, was sollen junge Familien hier?“ Außerdem, sagt Ballouz, würden ihn seine Patienten noch eine Weile brauchen – und er sie.

Von Gesa Steeger