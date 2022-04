Über 1200 ukrainische Flüchtlingskinder an Schulen angemeldet

Potsdam

An Brandenburgs Schulen sind bereits über 1200 Flüchtlingskinder aus der Ukraine angemeldet worden. 265 ukrainische Schülerinnen und Schüler würden bereits an einer Schule unterrichtet, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Potsdam mit. Davon lernten 238 in Regelklassen, 193 an öffentlichen und 45 an freien Schulen. Die verbleibenden 27 ukrainischen Schülerinnen und Schüler lernen den Angaben zufolge in Vorbereitungsgruppen mit besonderer Unterstützung zum Erwerb der deutschen Sprache (13 an öffentlichen Schulen, 14 an freien Schulen).

Auch aufseiten pädagogischer Fachkräfte registrieren die Schulämter der Mitteilung zufolge reges Interesses an einer Tätigkeit an einer Brandenburger Schule. Mit Stichtag Montag lägen bereits mehr als 100 Bewerbungen von Menschen vor, die als Lehrkraft oder pädagogisches Personal die Schulen unterstützen möchten. Darunter seien auch 87 Interessenten mit Fluchthintergrund. Im Staatlichen Schulamt Neuruppin und im Staatlichen Schulamt Brandenburg werden den Angaben zufolge die ersten Einstellungen vorbereitet. Noch in dieser Woche würden die ersten pädagogischen Fachkräfte angestellt.

Von RND/dpa