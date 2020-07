Potsdam

Der Lehrstellenmarkt in Brandenburg ist trotz Pandemie nicht eingebrochen – das ist eine gute Nachricht. Die Gründe jedoch sind mehrschichtig. So hat die Corona-Pandemie Gewinner hervorgebracht, auch wenn das zynisch klingt. Der Internethandel profitiert davon, dass kaum jemand noch in Geschäfte gehen will, um Hosen anzuprobieren oder auf Grabbeltischen nach passenden Socken zu wühlen. Das schlägt sich nun auf dem Ausbildungsmarkt nieder: Logistiker, Lagerspezialisten und Auslieferpersonal sind gesucht. In den enormen Hallen der Internetriesen, die überall im Umfeld des Berliner Autobahnrings gewachsen sind, gibt es Jobs en masse.

Ein anderer Grund für die Stabilität des Lehrstellenangebots in Brandenburg ist die pure Not der Betriebe. Langfristige strukturelle Probleme verdüstern ihre Zukunft. Die Abwanderung von jungen Leuten geht in vielen Teilen des Landes weiter, wenn auch gebremst. Die Bevölkerung altert ebenfalls nach wie vor, Fachkräftemangel ist die Folge. Metallbauer, Metzger oder Bäcker müssen Lehrstellen anbieten, sonst können sie perspektivisch zumachen. Dass sie Nachwuchs finden, ist damit lange noch nicht gesagt. Für eine Gruppe ist das Lehrstellen-Überangebot ausschließlich positiv: Schulabgänger haben im Corona-Jahr 2020 wirklich freie Wahl.

Von Ulrich Wangemann