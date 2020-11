Überlange Lastwagen: Brandenburg gibt alle Straßen frei

Potsdam

Ab sofort sind in Brandenburg alle Straßen für überlange Lastwagen des kleinsten Typs freigegeben. Das teilte das Bundes Verkehrsministerium am Freitag mit. Bislang waren nur bestimmte Strecken in Brandenburg zugelassen. Mit einer Änderungsverordnung veröffentlicht im Bundesanzeiger, die am Samstag in Kraft tritt, dürfen Fahrzeuge mit einer Länge von 17,88 Metern auf allen Straßen im Land fahren – wenn sonst nichts dagegen spricht (enge Gassen etc.).

Giga-Liner weiter nur eingeschränkt einsetzbar

Die Regelung gilt zunächst nur für verlängerte Sattelauflieger, das ist also die kürzeste Variante überlanger Lastwagen. Fahrzeuge diesen Typs sind deutlich kürzer als etwa die 25,25 Meter langen „Giga-Liner“, aber immer noch knapp 1,40 Meter länger als übliche Auflieger. Es handelt sich beim Typ 1 nicht um Fahrzeuge mit Anhänger, sondern nur um verlängerte Auflieger. Außer Brandenburg haben fast alle Bundesländer Typ-1-Lastwagen eine generelle Streckenzulassung erteilt. Giga-Liner dagegen dürfen weiterhin nur auf bestimmten zugelassenen Strecken fahren.

Für den Typ eins wurde bereits 2019 das Überholverbot aufgehoben. Die Fahrer müssen auch nicht mehr dieselbe fünfjährige Berufserfahrung vorweisen wie jene, die die längeren Typen steuern.

Lang-Lastwagen sollen Sprit sparen helfen

Steffen Bilger, parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, verspricht sich viel von der neuen Regelung: „Mit dem Einsatz von Lang-Lkw in der Logistik können Fahrten und Spritverbrauch reduziert werden: zwei Lang-Lkw können drei reguläre Lastwagen ersetzen.“

Weil Lang-Lastwagen nun fast überall in Deutschland fahren dürfen und auch in Ortschaften verkehren, gelten besondere Sicherheitsanforderungen, um Radfahrer und Fußgänger zu schützen. Neue Fahrzeuge müssen seit Juli mit mitblinkenden Seitenmarkierungsleuchten und Abbiegeassistenten ausgestattet sein – so werden Radler und Lastwagenfahrer in Abbiegesituationen gewarnt. Bis Juli 2022 müssen auch ältere Fahrzeuge nachgerüstet werden.

