Potsdam

Steigt man am Bahnhof Lübbenau Spreewald aus, ist es einsam. Das mag an der mit rund 16.000 Einwohnern kleinen Stadt im südöstlichen Brandenburg selbst liegen. Doch für gewöhnlich lockt der wasserreiche und grüne Urlaubsort in den Herbstferien vor allem die Berliner an.

Nun läuft man seine 15 Minuten bis zum Großen Hafen, dem touristischen Hotspot der Region, alleine – andere Menschen trifft man kaum.

Sorgen um den Tourismus: Auch am Großen Hafen ist es leer

„Herzlich willkommen in Lübbenau Spreewald“, steht in gelber Schrift auf den zahlreichen Plakaten am Großen Hafen geschrieben. Wo man hinblickt, fallen einem die berühmten Spreewaldgurken ins Auge. An etlichen Ständen werden sie verkauft. Doch viele Abnehmer scheinen die Betreiber an diesem Tag nicht zu finden. Und auch auf der Spree scheint es ruhig zu sein.

Viele Kähne bleiben leer. Quelle: Steve Reutter

„Normalerweise ist es hier um diese Jahreszeit doppelt so voll“, sagt Frank Gerlach. Seit 46 Jahren sei er Kahnfährmann. Mit einem Kaffee in der Hand und seiner Matrosenmütze steht er am Eingang des Großen Hafens. Hier versuche er, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sie für eine Kahnfahrt zu begeistern. Von Berlinern, die heute hier sind, habe er noch nichts gehört, erzählt er.

Seit 46 Jahren fährt Frank Gerlach Kahn. Nun macht er sich Sorgen um den Tourismus im Spreewald. Quelle: Steve Reutter

Das sei unüblich. „Vor allem in den Ferien haben wir viele Berliner hier“, sagt er. Bis letzte Woche habe das Telefon nicht still gestanden, sagt er. Doch seitdem das Übernachtungsverbot für Berliner in Brandenburg gilt kämen keine Anrufe mit Interessenten für eine Kahnfahrt mehr.

Trotz der trüben Stimmung trägt Gerlach ein Lächeln auf den Lippen. Und auch wenn die Geschäfte nicht so gut laufen zeigt er Verständnis für das umstrittene Verbot.„Irgendwo müssen wir ja anfangen“, sagt er, „damit es bitte bald vorbei ist mit der Pandemie.“ Doch um den Spreewälder Tourismus insgesamt macht er sich große Sorgen.

Denn andere trifft es deutlich härter

Während Betriebe, die Kahnfahrten anbieten, mit Tagestouristen „gerade so überleben können“, wie Gerlach sagt, trifft das Übernachtungsverbot andere Betriebe umso härter.

Wenige Meter hinter dem Großen Hafen liegt das Spreewaldeck – ein Gasthaus mit angeschlossenem Hotel. Seit 28 Jahren wird es von Frank Noack und seinen drei Geschwistern betrieben. Für das Beherbergungsverbot findet er deutliche Worte: „Es macht keinen Sinn“, sagt er und seine Stimme wird lauter.

Gastgeber Frank Noack ist wütend über das Beherbergungsverbot für Berliner. Quelle: Steve Reutter

„Berliner dürfen hier den ganzen Tag verbringen“, sagt er. Dabei dürften sie sich überall hinbewegen, etwas essen, sich unterhalten und alle tagestouristischen Trips mitmachen. „Aber wenn sie abends auf ihr Zimmer gehen, um hier zu schlafen, soll es gefährlich werden?“, fragt er ironisch. Dafür hat der Hotelier kein Verständnis.

Er teilt die Beobachtung, die auch Kahnfährmann Frank Gerlach gemacht hat: Berliner hat er im Spreewald schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und das spiegelt sich auch in seinen Buchungen wider: „Wir haben 30 Prozent an Stornierungen seit dem Verbot“, sagt er. Stornogebühren nehme er dafür nicht. Umso härter treffe das Verbot ihn und die brandenburgische Hotelbranche, meint er. „Es ist völlig sinnlos“, sagt er wütend.

Wenig los am Großen Hafen

Es ist grau und kühl an diesem Herbstferientag, gelegentlich tröpfelt es. Vielleicht ist auch deshalb so wenig los am Großen Hafen.

Am Großen Hafen im Lübbenau ist es leer. Kaum Menschen sind unterwegs. Quelle: Steve Reutter

Michael Schätzke und seine Frau sind für einen Tagesausflug in den Spreewald gefahren. Das Beherbergungsverbot störe sie heute nicht, sagen sie, schließlich hätten sie es nicht weit zurück nach Berlin. Dennoch wünschen sie sich, dass das Verbot gekippt wird.

„Für die vielen kleinen Familienunternehmen tut es mir leid“, sagt Schätzke. „Ihnen würde ich es gönnen, dass die vielen Berliner hier bald auch wieder übernachten dürfen“, sagt er.

Bootsverleiher hat Verständnis für das Verbot

Etwas hinter dem Hafen liegt der Bootsverleih Richter. Nicht nur Kanus werden hier vermietet, sondern im orange gestrichenen Hostel auch 16 Betten.

Trotz allem bleibt Martin Richter optimistisch. Schlimmer ginge es immer. Quelle: Steve Reutter

„Wir haben 25 bis 30 Prozent an stornierten Buchungen für Oktober“, sagt Martin Richter. Er ist Geschäftsführer des Familienbetriebs. Trotz dieser hohen Zahl zeigt auch er Verständnis für das Verbot. „Vielleicht sensibilisiert man die Leute dadurch“, sagt er. Und er ist optimistisch. „Schlimmer geht es immer: siehe den Lockdown.“

Von Steve Reutter