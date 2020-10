Potsdam

Das Übernachtungsverbot für Berliner stellt die Brandenburger Hotels und Pensionen vor gewaltige Probleme. Sie erwarten empfindliche Einbußen und bekommen schon jetzt den Frust der verhinderten Urlauber ab, wie der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) Brandenburg, Olaf Schöpe, erklärte.

Er sprach gegenüber der MAZ von einem „Horrorszenario“. „Das ist eine Katastrophe. Das kommt zum absolut falschen Zeitpunkt“, sagte er. Die Anbieter von Hotels und Ferienwohnungen hätten fest mit dem anstehenden Herbstreisegeschäft gerechnet. „Das können wir jetzt zum großen Teil abschreiben“, sagte er.

Kritische Marke überschritten

Unmittelbar vor Beginn der zweiwöchigen Herbstferien hat die Zahl der Corona-Infektionen in der Hauptstadt die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Wer aus der Hauptstadt kommt, darf nun nicht mehr in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen im Umland übernachten.

Berufspendler sowie Tagesausflügler und Besucher sind von dem Verbot nicht betroffen. Auch wer einen negativen ärztlich attestierten Corona-Test hat, der höchstens 48 Stunden vor Anreise gemacht wurde, oder zwingend notwendig verreist etwa beruflich, darf übernachten – wenn man keine Covid-19-Symptome hat, stellte das Gesundheitsministerium klar.

„Absolut falscher Zeitpunkt“

Berlin sei der wichtigste Quellmarkt für die Brandenburger Touristiker, so Dehoga-Präsident Schöpe. Etwa ein Drittel der Gäste komme aus Berlin für einen Kurzurlaub in die Mark. Chancen, den Urlaub durch einen negativen Corona-Test doch noch zu retten, sieht er kaum. „Die Politik sagt: Man kann ja einen Test machen und trotzdem reisen. Ich halte das für illusorisch“, so Schöpe.

Tatsächlich sind die Testkapazitäten in Berlin am Anschlag. Dort binnen 48 Stunden ein Ergebnis zu bekommen, ist unwahrscheinlich.

Hoteliers sind verzweifelt und ratlos

Viele Hotels und Pensionen seien ratlos. In der Dehoga-Zentrale in Potsdam sei am Freitagmorgen unter dem Ansturm der Ratsuchenden die Telefonanlage zusammengebrochen. „Alle sind total verunsichert“, so Schöpe. „Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen müssen.“

Schöpe

Die Gäste würden mit Unverständnis und erbost reagieren, weil sie ihre Reise nicht antreten könnten. „Sie lassen den Frust an uns aus. Aber wir haben uns die Verordnung doch nicht ausgedacht“, so

Nicht nur für Berliner sind Übernachtungen tabu. Auch für Gäste aus Frankfurt/Main, Offenbach, Bremen, Hamm, Herne, Remscheid, Rosenheim und den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Wesermarsch in Niedersachsen und dem Kreis Esslingen in Baden-Württemberg gilt das Übernachtungsverbot, weil dort die Inzidenz-Zahl über 50 liegt.

Für Optimismus sieht Dehoga-Präsident Schöpe wenig Anlass. Auch das Weihnachtsgeschäft könne unter der Pandemie leiden, befürchtet er. „Die Gaststätten spüren schon, dass sich die Unternehmen mit der Reservierung für Weihnachtsfeiern zurückhalten“, sagte er. Auf der Kippe stünden jetzt auch wieder viele Hochzeiten. Die Feiern dürfen zwar stattfinden, die Gäste aber nicht mehr übernachten, sofern sie aus Berlin oder einem anderen Risikogebiet kämen. Logisch sei das nicht, meint Schöpe. Schließlich sei die Ansteckungsgefahr in einem Hotelzimmer äußerst gering.

Von Torsten Gellner