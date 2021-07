Brandenburg

Ein erneuter Rückschlag für Deutschlands größten Wohnkonzern Vonovia: Bereits zum zweiten Mal ist der Versuch offenbar gescheitert den Branchenzweiten Deutsche Wohnen aus Berlin zu übernehmen. Das Unternehmen vermietet rund 4500 Wohnungen in Brandenburg, überwiegend in Potsdam. Zum Vonovia-Bestand gehören rund 40.000 Wohnungen in Berlin und 4000 in Brandenburg.

Mindestabnahmeschwelle wird nicht bis Fristende erwartet

Die Mehrheit der Aktionäre des Unternehmens lehnt das entsprechende Übernahmeangebot ab. Der Konzern teilte am Freitag in Bochum mit, dass die Mindestannahmequote des freiwilligen Angebots von Vonovia an die Aktionäre voraussichtlich nicht erreicht werde. Außerdem gehe das Management nicht davon aus, dass sich dieser Wert bis zum Fristende am Montag stark verändert.

4000 Wohnungen gehören beiden Unternehmen in Potsdam

Der Konzern Vonovia hat in Potsdam derzeit rund 1900 Wohnungen, davon 1600 Wohnungen am Kirchsteigfeld und kleinere Bestände über das Stadtgebiet verteilt. Der Deutsche Wohnen gehören in Potsdam aktuell rund 2.000 Wohnungen. Größere Bestände sind dabei Am Schlaatz mit rund 570 Wohnungen sowie Am Schlangenfenn mit rund 330 Wohnungen. In den nächsten Jahren entstehen zudem in Krampnitz bis zu weitere 1800 Wohnungen und am Horstweg in Babelsberg durch die Tochterfirma Quarterback rund neue 140 Wohnungen.

Von MAZonline