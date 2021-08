Potsdam

Neue 2G-Regelungen in der Corona-Pandemie, der Mietendeckel, autofreie Innenstädte. Beim MAZ-Wahltalk zur Bundestagswahl 2021 kamen am Montagabend polarisierende Themen zur Sprache. Im Potsdamer Nikolaisaal trafen gleich sechs der 17 Direktkandidaten für den Wahlkreis 61 aufeinander und stellten sich den Fragen von MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und seiner Stellvertreterin Anna Sprockhoff. Auf dem Podium: Die Direktkandidaten von CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD. Sie mussten sich Fragen stellen, die teils auch die Leser an sie gerichtet haben.

Olaf Scholz (l.), Annalena Baerbock und Norbert Müller beim MAZ-Wahltalk. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich bin heute gekommen, um mir die Spitzenkandidaten anzuschauen, um zu sehen, wie authentisch sie sind“, sagt Claudia Sterrer-Pichler (52) aus Potsdam. Und die 18-jährige Karoline Kierzek findet die Veranstaltung wichtig, bevor sie das erste Mal wählen gehen wird. „Die Bundesebene, auf denen beide unterwegs sind, ist hier nicht das Ausschlaggebende“, sagt Lutz Schirmer.

Drei Themen in der Debatte: Pandemie, Wohnungsnot und Verkehr

Der Andrang der Wähler und das Sicherheitsbedürfnis sind beide groß. Bis auf die Wilhelm-Staab-Straße reicht die Schlange, die nur langsam in den Saal eingelassen wird. Denn unter den sechs Gästen ist mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) auch der amtierende Bundesfinanzminister. Sicherheitsleute in schwarzen Anzügen sind überall im Veranstaltungsort verteilt, nicht zuletzt zu beiden Seiten der Bühne. In den ersten zwei Reihen sitzen einige Journalisten und Fotografen. Die Wahlkampfmanager und Berater von Scholz, Annalena Baerbock (Grüne) und Saskia Ludwig (CDU) verfolgen von ganz vorne das Geschehen.

Auftritt des Bundesfinanzministers und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der den Nikolaisaal über den Hintereingang betritt. Quelle: Julius Frick

In den Reihen dahinter die MAZ-Leser, die sich angemeldet haben. Darunter auch zahlreiche Parteimitglieder – es ist zumindest auffällig, wie mancher Applaus im Laufe des Abends gebündelt aus einzelnen Ecken des Saals kommt. Drei Themen beherrschen die Debatte in den kommenden 90 Minuten. Die Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt, die Wohnungsnot im ganzen Land, der Verkehrsinfarkt in der Region.

Wie bitte? Scholz hört schwer. Quelle: Julius Frick

Es gibt Gelächter und Widerspruch und einige Zustimmung aus dem Publikum. Manchmal reicht dazu schon die Frage. Etwa wenn Chefredakteur Henry Lohmar den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister auf den die Wirecard- und Cum-Ex-Skandäle anspricht.

Ratlosigkeit beim Quiz zum Wahlkreis 61

Besonders unterhaltsam ist die Ratlosigkeit der sechs Direktkandidaten bei einem kleinen Wahlkreisquiz. Wer weiß schon, wo im Potsdamer Umland Manfred Krug und Rudolf Breitscheid begraben liegen? Nur das Publikum. Und wer ist eigentlich Landrätin im Nachbar-Landkreis Teltow-Fläming, der ja auch einen Teil des Wahlkreises umfasst?

AfD-Kandidat Tim Krause. Quelle: Julius Frick

Hier konnte Linken-Kandidat Norbert Müller glänzen, der nicht nur seine eigene Frage beantworten konnte. AfD-Kandidat Tim Krause nutzt das Quiz wie fast jede andere Gelegenheit für eine Attacke nach vorn und generiert damit ganz unterschiedliche Reaktionen. Beim Thema Wohnungsnot schlägt er über die Strenge, weil er die Zuwanderung nach Deutschland als Hauptursache darstellt.

FDP-Kandidatin Linda Teuteberg im Gespräch mit MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dann nach fast anderthalb Stunden die Schlussrunde mit zwei Fragen. Kurze Antworten sind gefordert. Erste Frage: Welches Ziel wollen Sie unbedingt für Ihren Wahlkreis durchsetzen? FDP-Kandidatin Linda Teuteberg und Krause wollen Fördermittel um die Wissenschaft und Start-Ups als Zukunftsmotoren im Wahlkreis zu stärken. Norbert Müller und Olaf Scholz sind sich einig, dass der Ausbau des ÖPNV viel mehr Geld bekommen soll. Annalena Baerbock will mit der Mietpreisbremse den Potsdamer Familien helfen, Saskia Ludwig will Geld für den sozialen Wohnungsbau.

Wer will mit wem?

Bei der letzten Frage des Abends offenbaren sich schließlich ganz besondere Konstellationen: Wen würden Sie von den anderen Kandidaten auf eine Hausboottour auf Potsdams Gewässern mitnehmen? In der Luft liegt eine Spannung, als würden gerade national relevante Koalitionsentscheidungen getroffen. Wenn das so wäre, würde die FDP gerne mit SPD und Grünen reagieren. Baerbock dagegen setzt auf eine „Frauen-Hausboot-Party“ - im Ergebnis eine Koalition von Grünen, CDU und FDP. Saskia Ludwig wagt den Bootsausflug in einer übergroßen schwarz-rot-gelben Koalition.

Und Olaf Scholz? Er wählt nicht den Linken Müller, sondern FDP-Frau Teuteberg und seine grüne Herausforderin Annalena Baerbock. Seine Begründung ist vielsagend: „Ich glaube, dass wir es auch hinkriegen, das Boot zu steuern“.

Von Peter Degener