Grünheide

Und plötzlich ist er wieder da. Tesla-Chef Elon Musk ist am Donnerstagmorgen überraschend mit seinem Privatjet in Schönefeld gelandet. Das geht aus einem Tweet auf dem Twitter-Account des Space-X-Jets hervor. Demnach ist das Flugzeug gegen 9.50 Uhr gelandet.

Sechs Stunden vorher hatte es auf dem gleichen Kanal geheißen, dass der Privatjet aus dem amerikanischen Texas in Richtung Europa aufgebrochen sei.

Warum Musk in Deutschland ist, ist unklar. Die Landung in Schönefeld lässt jedoch vermuten, dass er erneut die Giga-Baustelle in Grünheide besuchen will. Dort war er zuletzt Anfang September zu Gast. Das Interesse war riesig. Zahlreiche Schaulustige und Medienvertreter begleiteten des Besuch des Tesla-Chefs.

