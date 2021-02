Überschüssiger Impfstoff: Nonnemacher drängt auf Einhaltung der Impf-Folge   

Potsdam

Bleiben bei Corona-Impfungen in Brandenburg Impfdosen übrig, sollen diese nur für Menschen mit höchster Impf-Priorität verwandt werden. Darauf verwies Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Es gebe klare Anweisungen an die Impfzentren, Wartelisten mit Menschen aus der ersten Impfgruppe vorzuhalten, die im Fall von Restdosen kurzfristig kontaktiert werden können. Sie mahnte zugleich eine lückenlose Dokumentation von überzähligen verimpften Dosen an.

Hintergrund sind Vorfälle über überschüssigen Impfstoff in den vergangenen Tagen, der entweder vernichtet oder an Personen ohne Impf-Priorität verimpft wurde, wie an Kommunalpolitiker in Cottbus. In Oranienburg wurden am Wochenende 36 Impfdosen entsorgt, weil keine Personen mit Impf-Priorität gefunden wurden. Die Dosen wären verfallen.

Seit dem Impf-Start am 27. Dezember wurden in Brandenburg insgesamt 113.128 Schutzimpfungen vorgenommen, davon 79.666 Erst- und 33.462 Zweit-Impfungen.

56 Fälle mit Mutanten bestätigt – hohe Dunkelziffer

Indes steigt die Zahl der Infektionen mit Corona-Mutanten in Brandenburg. Bisher seien 56 Fälle bestätigt worden, darunter 47 der britischen Mutante B.1.1.7, sagte Nonnemacher. Zwei neue Fälle seien hinzugekommen. Diese Variante wurde zuerst in Großbritannien entdeckt, sie gilt als deutlich ansteckender als frühere Corona-Formen. Die meisten Fälle dieser Variante in Brandenburg zählt der Landkreis Barnim mit elf, gefolgt vom Kreis Oberhavel mit neun sowie Ostprignitz-Ruppin und Spree-Neiße mit je sechs. Die in Südafrika kursierende Variante (B.1.351) ist bisher sieben Mal in Brandenburg bestätigt, die Variante B.1.258 bisher zwei Mal. Die Ministerin geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Wir müssen davon ausgehen, dass diese Virusmutanten in sehr viel höherem Anteil schon Verbreitung gefunden haben“, sagte sie.

Flüchtlinge gehören zur Impf-Gruppe zwei

In der Impf-Rangfolge gehören Flüchtlinge zur Impf-Gruppe zwei, wie die Ministerin im zuständigen Fachausschuss des Landtags weiter betonte. In den Gemeinschaftsunterkünften sei das Infektionsrisiko besonders hoch. Insgesamt müssten 13.500 Geflüchtete geimpft werden, davon 1300 in Gemeinschaftsunterkünften. Es werde derzeit vom Deutschen Rote Kreuz ein Konzept erarbeitet, wie auch abgelegene Einrichtungen mit mobilen Impfteams erreicht werden können. Insgesamt wurden seit März vorigen Jahres 764 Covid-19-Infektionen bei geflüchteten Menschen in Brandenburg bisher bestätigt, das seien 4,3 Prozent der insgesamt infizierten Personen im Land.

Im ersten Quartal kann Brandenburg auf die Lieferung von insgesamt rund 500.000 Impfdosen setzen, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Von Biontech sind in Brandenburg 347.490 Impfdosen bis Ende März vorgesehen – inklusive der bis Ende Januar gelieferten 99.000 Dosen.

Von Moderna werden bis Ende des ersten Quartals insgesamt 55.586 Dosen erwartet. Von AstraZeneca sind für Brandenburg bis Ende März 98.400 vorgesehen. Doch alles stehe unter Vorbehalt, wie Ministerin Nonnemacher sagte.

Von Igor Göldner