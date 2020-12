Potsdam

Corona hat aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Übersterblichkeit in Brandenburg und Berlin geführt. Das geht aus dem 8. Corona-Dossier des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) hervor. Das Dossier ist nicht Teil des Statistischen Jahrbuchs 2020 des Statistikamtes, das am Montag vorgestellt wurde, sondern ein Service des Amtes aus aktuellem Anlass. Den bisher vorliegenden Daten zufolge lagen in Brandenburg die wöchentlichen Sterbefälle von Ende Mai bis Anfang November ständig über dem statistischen Durchschnitt der früheren Jahre seit 2017.

Ausnahmen bilden einige Wochen von Ende Juli bis Anfang August und von Ende September bis Anfang Oktober. Die Sterbefälle gingen meist sogar über die übliche Schwankungsbreite der bisherigen Sterblichkeit hinaus. So starben zum Beispiel in der Woche vom 9. bis zum 15. November in Brandenburg 653 Menschen, was eine Übersterblichkeit von fünf Prozent bedeuten würde.

Starke Schwankungen in der Sterblichkeit

Wegen der generellen Schwankungsbreite von Sterbefällen sei es ganz schwer, eindeutige Aussagen zum Ausmaß und den Ursachen der Übersterblichkeit zu machen, sagt der für das Corona-Dossier zuständige Statistiker Holger Leerhoff. Die bisher erstellte Reihe sei noch nicht durch andere Daten abgesichert. Die aktuellen Fallzahlen für Brandenburg und Berlin seien einfach noch zu gering, um sie in eine bestimmte Richtung zu interpretieren, so Leerhoff. „Ich denke aber, die Schere zwischen den durchschnittlichen Sterbefällen der früheren Jahre und den aktuellen Sterbefällen geht noch weiter auseinander“, so Leerhoff.

Die Tendenz sei schon so, dass im kommenden Jahr wohl eine Übersterblichkeit durch Corona bestätigt werde. Die Daten werden dann auch eindeutiger sein, weil Informationen aus den Todesurkunden einfließen. In diesen sind auch die Todesursachen vermerkt.

Von Rüdiger Braun