Bei einem öffentlichen Infoabend in Grünheide soll am Freitag, 24. Januar, über die Tesla-Pläne in Brandenburg informiert werden. Der US-Autobauer will ab 2021 in einer Fabrik in Grünheide etwa 150.000 Fahrzeuge jährlich fertigen – und aufgrund dieses Vorhabens vor Ort viele Gegner.