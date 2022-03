Potsdam

Nach Brandenburg sind bisher rund 16.000 Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen und haben sich bei den Kommunen gemeldet. Der Großteil davon – nämlich knapp 12.100 – sind privat untergebracht. Das teilte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss mit. Darunter seien 5628 Kinder.

Die Angaben seien aber mit Vorsicht zu genießen. „Die Zahlen sind immer instabil“, sagte Nonnemacher. Viele würden sich nach ihrer Ankunft in Brandenburg zunächst ausruhen und dann vielleicht weiterreisen. Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine müssen sich bei der Einreise nicht bei der Zentralen Ausländerbehörde melden, daher ist ein Überblick schwierig.

3100 Flüchtlinge an einem Tag

Insgesamt hat die Bundespolizei seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine 280.000 Menschen aus der Ukraine über Polen nach Deutschland festgestellt. Allein am Dienstag kamen laut Innenministerium fast 3100 Flüchtlinge in Brandenburg und Berlin an. Über die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt haben sich bisher fast 3800 Vertriebene registriert. Die Kapazitäten dort wurden auf 3900 Plätze ausgebaut, wovon derzeit 2940 belegt sind.

Drehkreuz Cottbus schwach ausgelastet

Das vor einer Woche in Cottbus eingerichtete dritte Flüchtlings-Drehkreuz wird bisher nur sehr verhalten angenommen. Sechs Sonderzüge sollten Kriegsvertriebene aus Breslau nach Cottbus bringen, um sie von dort mit Bussen und Sonderzügen auf die anderen Bundesländer zu verteilen.

Die Planungen für Cottbus hätten sich als recht großzügig erwiesen, sagte Andreas Kainath, Leiter des Ukraine-Krisenstabs im Innenministerium. Seit dem Wochenende seien die Züge nur mit einer zweistelligen Personenzahl besetzt gewesen. Erwartet worden waren mehr als Hundert Passagiere pro Sonderzug. Deswegen werden vorerst nur zwei Sonderzüge am Tag zwischen Breslau und Cottbus eingesetzt.

Von Torsten Gellner