Potsdam

Brandenburg dient vielen Flüchtlingen aus der Ukraine momentan vor allem als Zwischenstation. Sie reisen meist weiter zu Verwandten und Bekannten in anderen Ländern. Dennoch bereite sich das Land auf zusätzliche Kapazitäten für die Erstaufnahme vor, wie Innen-Staatssekretär Uwe Schüler am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags mitteilte.

Wie hoch ist die Zahl der Flüchtlinge?

Momentan gibt es keinen Überblick, wie viele Menschen sich aus der Ukraine in Brandenburg befinden und wie viele privat aufgenommen wurden, wie das Sozialministerium einräumte. In einer ersten Abfrage vom Montag waren 2000 Personen in den Kreisen registriert. Doch zwei Landkreise hätten keine Angaben gemacht. Eine neue Abfrage soll auch klären, wie viele Kinder unter den Geflüchteten sind. Nach sechs Wochen Aufenthalt gilt im Land die Schulpflicht. Das Ministerium rechnet damit, dass bis zu 20.000 Flüchtlinge ins Land kommen werden.

Wie ist die Lage in der Erstaufnahme?

In Frankfurt (Oder) wurde ein Heim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) zusätzlich angemietet. Bislang trafen laut Innenministerium 1330 Menschen aus der Ukraine an den fünf Standorten der Zentralen Erstaufnahme des Landes ein. 3722 Plätze gibt es dort, momentan sind 2474 belegt. Es werde jetzt knapper, so Schüler. Standorte gibt es in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Wünsdorf und Doberlug-Kirchhain.

Muss sich jeder registrieren?

Wer aus der Ukraine nach Deutschland kommt, kann sich als Kriegsflüchtling bei den Ausländerbehörden der Kreise registrieren, muss es aber nicht. Eine Registrierung ist nötig, um Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu bekommen, wie medizinische Leistungen. Es wurden zusätzliche Registrierungsstellen in Schönefeld und Wünsdorf eingerichtet.

Wird Frankfurt (Oder) Drehkreuz?

Entgegen ersten Annahmen sollen Frankfurt (Oder) und Cottbus keine Drehkreuze für die Verteilung von Flüchtlingen werden. In der Oderstadt soll täglich ein Zug mit Flüchtlingen aus Polen eintreffen. Auf der anderen Seite des Gleises soll dann ein Sonderzug direkt nach Hannover zum Messegelände fahren – wie schon 2015. Von dort erfolge dann die Weiterreise in andere Bundesländer, so Innenstaatssekretär Uwe Schüler. In Frankfurt (Oder) sei eine Zwischenversorgung mit Lunchpaketen vorgesehen.

Wie groß ist die Sorge vor Corona?

Den ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine soll möglichst zügig ein Impfangebot unterbreitet werden. Darauf verwies Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Es steht zu befürchten, dass viele positive Tests auftreten werden.“ In der Ukraine seien nur 37,5 Prozent der Menschen komplett geimpft und nur 1,7 Prozent geboostert. Die Ansteckungsgefahr sei überdies in teils beengten Zügen, Bussen, Transportern und Massenquartieren groß.

Von Igor Göldner