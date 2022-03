Potsdam

Berlin hat wirklich Glück, dass es seine Problemimmobilien hat: allen voran die ehemaligen Flughäfen, aber auch das ICC und die Messe. Ob Impfzentren oder Unterkünfte für Geflüchtete – die teils maroden, teils wegen der Corona-Pandemie kaum genutzten Liegenschaften retten die Stadt in Notsituationen. Im alten Schönefelder Terminal befand sich während der Pandemie-Hochphase eines der am besten funktionierenden Impfzentren, jetzt werden in Tegel Tausende Flüchtlinge untergebracht. Denn Berlin ist nach dem russischen Angriff zum Drehkreuz für ukrainische Vertriebene geworden.

Biosphäre und Messehallen als Schlafstätten

Diese enorme Herausforderung meistern auch Brandenburger Städte mit Hilfe von schwierigen Liegenschaften. Die Biosphäre in Potsdam etwa wurde zum Ankunftszentrum umfunktioniert. In Cottbus ist die Messehalle mit Hunderten Betten bestückt worden, damit sich die Geflüchteten nach ihrer strapaziösen Reise eine Nacht lang aufs Ohr hauen können.

Dass das Messegeschäft wegen Corona weitgehend zum Erliegen gekommen ist, erweist sich da als nützlicher Zufall. Einen großen Unterschied zu 2015/16 gibt es aber: Die Riesenhallen sollen nur als Verteilzentren genutzt werden. Das heißt aber auch: Die Unterbringung in Wohnungen und bei Privatleuten ist die Herausforderung der Stunde.

Von Ulrich Wangemann