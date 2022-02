Potsdam

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Brandenburg ankommen, ist bisher eher gering. An der deutschen Grenze zu Polen wurde in dem Bundesland am Samstag bisher eher wenig Verkehr aus der Ukraine festgestellt. Brandenburg hat die längste Grenze aller Bundesländer zu Polen. Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt nahm bis zum Samstagmittag nach eigenen Angaben sechs Geflüchtete auf: eine Familie, die per Auto kam, eine Frau mit Kind und eine Frau, die privat in Deutschland war, aber nicht mehr zurückkehren kann.

„Wir sind auf jeden Fall vorbereitet - sollte sich das häufen, können wir alle unterbringen“, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir bringen sie erstmal unter.“ Mit einem biometrischen Reisepass könnten die Flüchtlinge visumfrei 90 Tage bleiben. Wenn nicht, könne ein Visum unproblematisch erteilt werden. Mit den Flüchtlingen würden Gespräche geführt, ob sie vorübergehend bleiben wollten und etwa zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder Asyl beantragen möchten. Die ukrainische Gemeinschaft sei allerdings in Deutschland nicht so groß wie in anderen europäischen Ländern. 

800 freie Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine am Wochenende

Für das Wochenende hält Brandenburg 800 freie Plätze bereit, wie der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, sagte. Die Plätze stehen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt und in der Außenstelle in Frankfurt (Oder) zur Verfügung. „Sollte es großen Bedarf geben, sind wir in der Lage, die Kapazität kurzfristig auszuweiten.“ Das sei möglich mit Zelten, Containern, einer Turnhalle in Eisenhüttenstadt und der Anmietung zusätzlicher Liegenschaften. Russland hatte die Ukraine am Donnerstag angegriffen.

Erste Geflüchtete bereits in Brandenburg angekommen

Auch die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel wäre vorbereitet, wenn Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Unterstützung suchen. 150 Menschen könnten kurzfristig eine Bleibe finden. Am Rathaus weht am Freitag die ukrainische Flagge.

Eine ukrainische Familie ist auf der Flucht vor dem Krieg bereits in der Havelstadt angekommen. Sie habe dort bei der Diakonie um Unterstützung gebeten, sagte Stadtsprecher Jan Penkawa am Freitag. „Wir bringen die Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft unter.“ Ob dies die ersten Flüchtlinge in Brandenburg waren, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, blieb zunächst offen.

Das Brandenburger Innenministerium geht allerdings davon aus, dass eine erste Hauptlast von Flüchtlingen auf Polen und die Slowakei zukommen werde. Es könnte zudem sein, dass Geflüchtete in Deutschland zunächst bei ukrainischen Verwandten unterkommen. Für ukrainische Staatsangehörige gilt im Schengen-Raum eine dreimonatige Visumfreiheit. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gesagt, nach einem Szenario könnten etwa 400 000 Geflüchtete nach Deutschland kommen. Davon würde Brandenburg nach einem Schlüssel rund 11 000 Menschen aufnehmen.

Brandenburg: Mehr als 24.000 Plätze in Unterkünften

Die Zahl der Plätze in Unterkünften der Kommunen lag Anfang des Jahres nach Angaben des Integrationsministeriums bei 24 065, die meisten in Gemeinschaftsunterkünften. Damals waren 18 704 Menschen in den verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Die Zahlen können laut Ministerium nicht gegengerechnet werden, um die Zahl offener Plätze zu ermitteln.

Zentrale Registrierstelle

„Dieser schreckliche Krieg wird zu unfassbarem Leid führen“, hatte Stübgen gesagt. Die Europäische Union werde Menschen, die vor dem Krieg fliehen, Unterkunft und Schutz gewähren. Deutschland und Brandenburg würden ihren Anteil daran tragen. Dies sei eine gemeinsame Verpflichtung.

Brandenburg wird bei der Verteilung der Vertriebenen eine Schlüsselrolle spielen, da ein Großteil der Flüchtlinge über Polen zunächst nach Brandenburg kommen dürfte. Stübgen drängt beim Bund auf die rasche Einrichtung eines Registrier- und Verteilzentrums. Nötig sei eine zentrale Anlaufstelle für die Bearbeitung aller Formalitäten ankommender Kriegsflüchtlingen.

Brandenburg: Solidaritätsaktionen, Mahnwachen und Friedensgebete geplant

Brandenburger Städte rufen auch mit anderen Aktionen zur Solidarität mit den Ukrainern, auch in der Hauptstadt sind Demonstrationen der Solidarität geplant. In Eisenhüttenstadt etwa wird am Wochenende die ukrainische Flagge und die Flagge des internationalen Städtebündnisses „Mayors for Peace“ (englisch: Bürgermeister für den Frieden) am Rathaus wehen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

In Frankfurt an der Oder weht die „Mayors for Peace“-Flagge bereits am Kleist Forum, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Städtebündnis mit rund 8.000 Mitgliedern weltweit und rund 700 Städten in Deutschland setze sich unter anderem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, hieß es.

Cottbus bot den Partnerstädten Zielona Gora (Polen) und Kosice (Slowakei) Unterstützung bei möglichen Folgen des Krieges in der Ukraine an. Dabei gehe es etwa um die Aufnahme von Flüchtlingen. Beide Cottbuser Partnerstädte unterhalten den Angaben zufolge Städtepartnerschaften in die Ukraine.

In Guben laden Stadtverwaltung und Kirchengemeinden zu Friedensgebeten ein. So ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Theaterinsel an der Neiße ein Rosenkranzgebet für und um den Frieden geplant. Ab Montag ruft die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Gemeinden jeweils wöchentlich um 18 Uhr zum Friedensgebet in Friedenskirche ein, wie die Stadtverwaltung in Guben weiter mitteilte.

Von MAZ-Online, dpa, epd