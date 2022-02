Brandenburg wird wegen seiner Lage bei der Verteilung von ukrainischen Flüchtlingen eine Schlüsselrolle spielen und bereitet sich auf über 10.000 Vertriebene vor. Bereits am Wochenende werden 800 Plätze bereitstehen – bisher sind aber erst wenige gekommen.

Zahl der Ukraine-Geflüchteten in Brandenburg noch gering +++ Demos und Friedensgebete am Wochenende +++ Bahn lässt Geflüchtete umsonst einreisen

