Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Brandenburg ankommen, ist bisher eher gering. An der deutschen Grenze zu Polen sei in dem Bundesland am Samstag eine Zahl im unteren zweistelligen Bereich festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Brandenburg hat die längste Grenze aller Bundesländer zu Polen.

Visum für Ukrainer unproblematisch

Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt nahm bis zum Sonntagnachmittag nach eigenen Angaben zehn Geflüchtete auf - darunter war eine Familie, die per Auto kam. Zudem eine Frau mit Kind und eine Frau, die privat in Deutschland war, aber nicht mehr zurückkehren kann. Eine erste ukrainische Familie war zuvor in Brandenburg/Havel eingetroffen.

„Wir sind auf jeden Fall vorbereitet - sollte sich das häufen, können wir alle unterbringen“, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir bringen sie erstmal unter.“ Mit einem biometrischen Reisepass könnten die Flüchtlinge visumfrei 90 Tage bleiben. Wenn nicht, könne ein Visum unproblematisch erteilt werden. Mit den Flüchtlingen würden Gespräche geführt, ob sie vorübergehend bleiben wollten und etwa zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder Asyl beantragen möchten. Die ukrainische Gemeinschaft sei allerdings in Deutschland nicht so groß wie in anderen europäischen Ländern. 

Innenminister Stübgen: Land ist vorbereitet

Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sieht das Land vorbereitet, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Trotz knapper Finanzmittel werde man rund 10.000 Plätze sehr schnell zur Verfügung stellen, sagte Stübgen am Sonntagabend dem RBB. Es gebe eine riesengroße Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, auch die Kommunen bemühten sich um Beherbergungsmöglichkeiten.

Derzeit würden noch nicht so viele Geflüchtete ankommen, hieß es weiter. Viele versuchten erstmal, in der Nähe der ukrainischen Grenze zu bleiben, auch weil die Männer zurückblieben, um das Land zu verteidigen.

Erste Geflüchtete bereits in Brandenburg angekommen

Auch die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel wäre vorbereitet, wenn Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Unterstützung suchen. 150 Menschen könnten kurzfristig eine Bleibe finden. Am Rathaus weht am Freitag die ukrainische Flagge.

Eine ukrainische Familie ist auf der Flucht vor dem Krieg bereits in der Havelstadt angekommen. Sie habe dort bei der Diakonie um Unterstützung gebeten, sagte Stadtsprecher Jan Penkawa am Freitag. „Wir bringen die Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft unter.“ Ob dies die ersten Flüchtlinge in Brandenburg waren, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, blieb zunächst offen.

Das Brandenburger Innenministerium geht allerdings davon aus, dass eine erste Hauptlast von Flüchtlingen auf Polen und die Slowakei zukommen werde. Es könnte zudem sein, dass Geflüchtete in Deutschland zunächst bei ukrainischen Verwandten unterkommen. Für ukrainische Staatsangehörige gilt im Schengen-Raum eine dreimonatige Visumfreiheit. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gesagt, nach einem Szenario könnten etwa 400 000 Geflüchtete nach Deutschland kommen. Davon würde Brandenburg nach einem Schlüssel rund 11 000 Menschen aufnehmen.

Brandenburg: Mehr als 24.000 Plätze in Unterkünften

Die Zahl der Plätze in Unterkünften der Kommunen lag Anfang des Jahres nach Angaben des Integrationsministeriums bei 24 065, die meisten in Gemeinschaftsunterkünften. Damals waren 18 704 Menschen in den verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Die Zahlen können laut Ministerium nicht gegengerechnet werden, um die Zahl offener Plätze zu ermitteln.

Zentrale Registrierstelle

„Dieser schreckliche Krieg wird zu unfassbarem Leid führen“, hatte Stübgen gesagt. Die Europäische Union werde Menschen, die vor dem Krieg fliehen, Unterkunft und Schutz gewähren. Deutschland und Brandenburg würden ihren Anteil daran tragen. Dies sei eine gemeinsame Verpflichtung.

Brandenburg wird bei der Verteilung der Vertriebenen eine Schlüsselrolle spielen, da ein Großteil der Flüchtlinge über Polen zunächst nach Brandenburg kommen dürfte. Stübgen drängt beim Bund auf die rasche Einrichtung eines Registrier- und Verteilzentrums. Nötig sei eine zentrale Anlaufstelle für die Bearbeitung aller Formalitäten ankommender Kriegsflüchtlingen.

Brandenburg: Solidaritätsaktionen, Mahnwachen und Friedensgebete geplant

Brandenburger Städte rufen auch mit anderen Aktionen zur Solidarität mit den Ukrainern, auch in der Hauptstadt sind Demonstrationen der Solidarität geplant. In Eisenhüttenstadt etwa wird am Wochenende die ukrainische Flagge und die Flagge des internationalen Städtebündnisses „Mayors for Peace“ (englisch: Bürgermeister für den Frieden) am Rathaus wehen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

In Frankfurt an der Oder weht die „Mayors for Peace“-Flagge bereits am Kleist Forum, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Städtebündnis mit rund 8.000 Mitgliedern weltweit und rund 700 Städten in Deutschland setze sich unter anderem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, hieß es.

Cottbus bot den Partnerstädten Zielona Gora (Polen) und Kosice (Slowakei) Unterstützung bei möglichen Folgen des Krieges in der Ukraine an. Dabei gehe es etwa um die Aufnahme von Flüchtlingen. Beide Cottbuser Partnerstädte unterhalten den Angaben zufolge Städtepartnerschaften in die Ukraine.

In Guben laden Stadtverwaltung und Kirchengemeinden zu Friedensgebeten ein. So ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Theaterinsel an der Neiße ein Rosenkranzgebet für und um den Frieden geplant. Ab Montag ruft die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Gemeinden jeweils wöchentlich um 18 Uhr zum Friedensgebet in Friedenskirche ein, wie die Stadtverwaltung in Guben weiter mitteilte.

Bahn lässt Geflüchtete umsonst nach Deutschland einreisen

Auch die Deutsche Bahn beteiligt sich an den Anstrengungen, Ukraine-Flüchtlinge zu unterstützen. „Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen“, teilte der Konzern am Sonntag mit. Die Regelung gelte von sofort an.

„Damit soll Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden.“ Die Bahn stehe in engem Austausch mit Behörden und Partnerbahnen in Polen, Tschechien und Österreich. Gemeinsam mit der polnischen Eisenbahn bereitet die Bahn gegebenenfalls notwendige zusätzliche Kapazitäten vor. Hierfür könnten zusätzliche Wagen und Sonderzüge eingesetzt werden, hieß es.

Den Angaben zufolge verkehren täglich bis zu sechs Fernzüge aus Polen nach Deutschland im Regelverkehr, alle über den Grenzübergang Frankfurt/Oder. Die Fernzüge kommen aus Warschau, Danzig, Przemysl an der Grenze zur Ukraine, Krakau, Wien und Breslau.

Woidke: „Putin, stoppen Sie das Morden“

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, die Angriffe auf die Ukraine sofort zu stoppen. „Herr Präsident Putin, stoppen Sie sofort die Aggression gegen die Ukraine! Stoppen Sie das Morden, stoppen Sie den Krieg!“, sagte der Landeschef am Sonntag bei der Sondersitzung im Bundestag.

Woidke warnt außerdem vor dem Abbruch der Kontakte in die russische Zivilgesellschaft. Viele, die sich für gute Beziehungen mit Russland eingesetzt hätten, seien heute „tief enttäuscht, verbittert und frustriert“, sagte er am Sonntag im Bundestag. „Das betrifft auch mich“, bekannte Woidke, der als einziger Vertreter der Bundesländer in der Sondersitzung des Bundestags sprach.

Dietmar Woidke (SPD) betont, dass die Brücken in die russische Zivilgesellschaft nicht abgebrochen werden dürfen. Hier spricht der Ministerpräsident von Brandenburg, während einer Sondersitzung des Brandenburger Landtages zur Corona-Pandemie. Quelle: dpa/Soeren Stache

Es sei ein „Krieg gegen die Demokratie und gegen die Freiheit“, der sich „gegen uns alle“ richte, betonte der SPD-Politiker. Auch er persönlich sei „tief enttäuscht, verbittert und frustriert“ von den Entwicklungen und dem Agieren des russischen Präsidenten. „Ich hätte mir noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, was am 24. Februar dieses Jahres Realität geworden ist“, sagte Woidke.

„Es ist ein verbrecherischer Krieg, den der russische Präsident vom Zaun gebrochen hat“, sagte er und betonte damit, dass nicht die russische Zivilgesellschaft diesen Krieg angezettelt habe. Woidke warb deshalb dafür, die Verbindungen zur russischen Bevölkerung weiterhin aufrechtzuerhalten. Den russischen Angriff auf die Ukraine wertete Woidke als „Versuch, den Verlauf der Geschichte mit militärischen Mitteln zu verändern“. Es sei ein Krieg gegen Freiheit und Demokratie. „Es ist ein Krieg gegen uns alle“, sagte er.

