Potsdam

Matthias Platzeck (68) ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Der frühere SPD-Politiker war von 2002 bis 2013 Ministerpräsident in Brandenburg.

Herr Platzeck, die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Russland ist militärisch in die Ukraine eingefallen. Wie beurteilen Sie die Lage?

Matthias Platzeck: Ich bin entsetzt und fassungslos. Ich hätte mir ein solches Vorgehen nie vorstellen können. Es handelt sich um eine durch nichts und niemanden zu rechtfertigende Aggression. Gewalt darf im 21. Jahrhundert kein Mittel der Politik mehr sein. Ich appelliere an den russischen Präsidenten, diese Aggression sofort zu stoppen und damit den Tod weiterer unschuldiger Menschen zu verhindern.

Sind Sie auch persönlich enttäuscht vom russischen Präsidenten?

Mir raubt die Entwicklung schon seit drei Tagen den Schlaf. Nach der Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland ahnte ich schon, dass das nicht der letzte Schritt sein könnte. Aber ich hätte nie geglaubt, dass Putin so weit geht. Bis zum Schluss hoffte ich auf einen Rest an Vernunft. Doch diese Hoffnung war vergebens.

Platzeck: „Putin hat alle richtig hinter’s Licht geführt“

Hat der Westen, haben Sie Russland und Putin falsch eingeschätzt?

Es ging Putin immer wieder um eine Sicherheitszone gegenüber der NATO. Über so etwas kann man ja reden, aber eben reden. Was der russische Präsident jetzt mit seinem verantwortungslosen Vorgehen gerade kaputt macht, ist gar nicht absehbar. Das wird die Welt wieder in eine politische Eiszeit versetzen. Wir werden wieder schwierige Jahre vor uns haben.

Wie kann es jetzt weiter gehen? Ist jetzt Dialog mit einem Aggressor überhaupt noch möglich?

Ganz schwierig. Mir fehlt da momentan die Fantasie, dafür bin ich im Moment auch emotional zu angefasst. Putin hat an seinem langen Tisch alle richtig hinter’s Licht geführt. Wer will mit ihm dann noch Verträge für die Zukunft machen?

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Gefühl der Vergeblichkeit kann ich heute nicht bestreiten.“

Wie kann jetzt eine deutsch-russische Zusammenarbeit überhaupt noch laufen? Bleiben Sie Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums?

Seit Jahrzehnten treibt mich an, dass man nie aufhören darf, egal unter welchen Bedingungen, sich für Austausch, Partnerschaft und Verständigung zwischen den Völkern einzusetzen. Seit 8 Jahren habe ich als ehrenamtlicher Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums mit viel Zeit- und Kraftaufwand genau dafür gearbeitet - das Gefühl der Vergeblichkeit kann ich heute nicht bestreiten. In den nächsten Tagen werde ich mich mit meiner Familie und den Mitstreitern beraten, wie und ob es weitergehen kann.

Von Igor Göldner