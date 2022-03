Ukrainer in Brandenburg: Eine ehemalige Minderheit erhält enormen Zulauf

Potsdam

Bisher waren Ukrainer nur eine kleine Minderheit in Brandenburg, jetzt verlassen immer mehr von ihnen ihre Heimat und finden in der Mark Zuflucht. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR schätzt, dass derzeit mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine auf der Flucht sind. Allein Polen hat mehr als 500.000 Ukrainer aufgenommen.

Im Moment sind es tausende ukrainische Flüchtlinge, die täglich die Grenze zwischen Polen und Deutschland überqueren. Die Bundespolizei bestätigte der MAZ auf Anfrage, dass sie in der Zeit zwischen dem 24. Februar und dem 3. März 7500 einreisende Ukrainer registriert hat.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den Bund aufgefordert, die Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme aus Bundesmitteln zu klären. Es sei gut, dass man sich auf europäischer Ebene auf die allgemeine Anerkennung der Kriegsflüchtlinge geeinigt habe, sagte Stübgen am Freitag. Nun müsse der Bund zur Registrierung, Verteilung und Finanzierung der ankommenden Flüchtlinge weitere Antworten liefern.

3954 Ukrainer lebten Ende 2020 in Brandenburg

Entscheidend für die Region sei in den kommenden Tagen vor allem eine gut koordinierte Weiterverteilung der Flüchtlinge in andere Bundesländer. In Brandenburg kämen mehr Menschen an, als vor Ort untergebracht werden können. Nach Stübgens Angaben arbeitet der Krisenstab des Innenministeriums zur Einreise von Ukraine-Flüchtlingen mit Hochdruck. Größte Hilfsbereitschaft könne nur wirken, wenn ein Rahmen aus Ordnung und Kontrolle existiere.

Das Land Brandenburg geht derzeit von 11.000 ukrainischen Schutzsuchenden aus. Das entspricht jenen drei Prozent, die Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel von den deutschlandweit aufgenommenen Geflüchteten übernehmen muss. Damit würde sich die Zahl der hier lebenden Ukrainer fast verdreifachen: Ende 2020 lebten laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 3954 Ukrainer in Brandenburg. 2020 waren es noch 199 Menschen, die aus der Ukraine in die Mark zogen, wiederum 97 Ukrainer wurden im selben Jahr eingebürgert. Anders sieht in Berlin aus: Dort lebten 2020 12.985 Ukrainer.

Mehr als 10.000 Russen leben in Brandenburg

Der Anteil der hier lebenden Russen ist weitaus höher: Ende 2020 zählte das Amt für Statistik 10.024 Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft in Brandenburg. Während Ukrainer auch schon vor dem russischen Angriffskrieg vermehrt nach Deutschland eingewandert sind, ist bei russischen Staatsbürgern das Gegenteil der Fall: 2020 sind zuletzt 30 Russen aus Brandenburg weggezogen.

Viele Ukrainer und Russen kommen zum Studieren nach Brandenburg: An den Hochschulen des Landes Brandenburg waren im Wintersemester 2020/21 508 Studierende aus Russland und 316 Studierende aus der Ukraine eingeschrieben. Insgesamt 416 Menschen aus beiden Ländern absolvierten ihre duale Ausbildung in Berlin und Brandenburg, die meisten von ihnen arbeiteten als Arzt- und Praxishilfen, in der Gastronomie oder in der Hotellerie.

