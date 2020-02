Umfrage: Brandenburger würden Friedrich Merz als CDU-Chef bevorzugen

Potsdam

In Brandenburg gibt es keinen klaren Favoriten für den CDU-Bundesvorsitz. Am ehesten trauen die Brandenburger Friedrich Merz diese Aufgabe noch zu, wie aus einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ hervorgeht. 24 Prozent der Befragten sagen, dass sie den früheren Fraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am besten geeignet halten, die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer zu übernehmen.

Von Norbert Röttgen, dem Außenpolitiker der Partei, sagen das 21 Prozent und von Arnim Laschet, dem Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, 17 Prozent. Auf 11 Prozent kommt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der allerdings am Dienstag erklärt hatte, nicht anzutreten und Laschet zu unterstützen.

Eine Mehrheit der Befragten (27 Prozent) ist der Meinung, dass keiner der drei Kandidaten geeignet ist.

Unter den Anhängern von CDU und AfD liegt Merz vorn

Unter den Anhängern der CDU und der AfD in Brandenburg liegt Friedrich Merz mit jeweils 42 Prozent vorn, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht. Norbert Röttgen wird von 29 Prozent der CDU-Anhänger favorisiert, Laschet von acht Prozent.

Forsa hatte zwischen dem 20. und 25. Februar 1001 Brandenburger nach ihrer Meinung gefragt.

Von Igor Göldner