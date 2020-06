Umfrage: Was halten Sie von der Karstadt-Schließung?

Potsdam

Das traditionsreiche Karstadt-Kaufhaus in der Potsdamer Innenstadt wird geschlossen. Darüber wurden die Mitarbeiter des Hauses am Freitag in einer Betriebsversammlung informiert. Damit geht nun eine Ära zu Ende.

Schon vor Corona war der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof finanziell angeschlagen, Corona hat die Situation noch verschärft. Deshalb müssen jetzt knapp ein Drittel aller Filialen in Deutschland schließen.

Von RND/lht