Potsdam

Matthias Platzeck hatte es, Manfred Stolpe sowieso – und Dietmar Woidke rechnet fest damit, dass es so etwas gibt wie ein Gefühl für eine brandenburgische Identität. „Ein Brandenburg“ steht auf den rot unterlegten Plakaten unter dem Porträt des Ministerpräsidenten, mit denen die SPD in den Landtagswahlkampf zieht.

Aber gibt es das denn tatsächlich, dieses Selbstverständnis, das alle Märker zusammenhält? Und was macht dieses Gefühl aus, in einer Region, in der die Menschen auf dem Land seit Jahrzehnten abwandern? Wo alteingesessene Einwohner vor allem im Großraum Berlin damit konfrontiert sind, dass Fremde hinzuziehen – Berliner, Westdeutsche, Ausländer, Flüchtlinge – nicht alle freiwillig, aber viele, weil sie so angetan sind von diesem Land und seiner Natur.

Mitmachen und gewinnen

Was macht für Sie das „Brandenburg-Gefühl“ aus? Sagen Sie uns Ihre Meinung und schreiben Sie uns unter www.maz-online.de/brandenburgisch. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei mal zwei Karten für die Potsdamer Schlössernacht am 17. August im Wert von 44 Euro pro Karte. Teilnahmeschluss ist der 9. August. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Von MAZonline