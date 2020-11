Potsdam

Knapp die Hälfte der Brandenburger will sich gegen das Corona-Virus impfen lassen. Das hat eine Umfrage der Barmer Ersatzkasse ergeben, wonach 48 Prozent der Befragten sich aufgeschlossen zeigen. 29 Prozent gaben an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen, 19 Prozent antworteten mit „eher ja“. Auf strikte Ablehnung stößt eine Impfung bei 19 Prozent der Befragten, zehn Prozent zeigten sich eher abgeneigt. 15 Prozent der rund 100 Befragten gaben an, sie würden sich am liebsten sofort impfen lassen.

Von einer „hohen Impfbereitschaft der Brandenburger“ spricht Gabriela Ley, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/ Brandenburg, und nennt den Wert ein „gutes Zeichen“. Nun sei „Aufklärung das beste Mittel, die Akzeptanz für eine Immunisierung zu erhöhen“. Bundesweit lag der Zustimmungswert der repräsentativen Umfrage unter 2000 Versicherten bei 53 Prozent. Laut Brandenburger Gesundheitsministerium müssen rund 70 Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen, damit „Herdenimmunität“ eintritt.

„Impfung ist Schlüssel für Rückkehr zur Normalität“

Laut Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft zeigt die „ Umfrage, „dass eine bundesweite breit angelegte Informations- und Aufklärungskampagne zu den Corona-Impfstoffen notwendig ist.“ Informationen über die freiwillige Impfung würden zu einer höheren Beteiligung führen, ist Ranft überzeugt. Er bezeichnete es als „Lichtblick, dass schon bald erste Impfstoffe zugelassen werden könnten.“ Impfungen seien „der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität“.

Impfstoff könnte schon bald zur Verfügung stehen: Der US-Pharmakonzern Moderna hat am Montag angekündigt, als erstes Unternehmen die Zulassung eines Corona-Impfstoffes in der EU zu beantragen. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung sollte noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur gestellt werden. Parallel dazu will Moderna eine Notfall-Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Zehn Impfzentren in Brandenburg

Neue Studiendaten hätten eine Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen mit. Die Verträglichkeit des Impfstoffs ist nach Unternehmensangaben gut: An Nebenwirkungen seien nur solche aufgetreten, die einer Grippe geähnelt hätten, gab Moderna bekannt. Der Impfstoff ist nach dem Vakazin der deutschen Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer der zweite, für den ein Impfbeginn in den USA im Dezember angestrebt wird.

Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus in Brandenburg nimmt Gestalt an: Das Land hat eine Liste mit zehn Standorten für Impfzentren an die Landkreise und kreisfreien Städte verschickt. Die Verwaltungen sollen nun prüfen, ob sie geeignete Immobilien bereitstellen können – die Betriebszeit beträgt zunächst sechs Monate.

Vorgesehen sind die Standorte Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin), Oranienburg ( Oberhavel), Eberswalde ( Barnim), Prenzlau ( Uckermark), Brandenburg/Havel, Potsdam, Luckenwalde ( Teltow-Fläming), Frankfurt (Oder), Cottbus und Elsterwerda (Elbe-Elster). Dort sollen jeweils zwischen 100 und 150 Menschen pro Stunde geimpft werden können, heißt es in einem vertraulichen Schreiben aus dem Gesundheitsministerium vom Freitag, das der MAZ vorliegt.

Die Zentren in Cottbus und Potsdam sollen schon Mitte Dezember bereitstehen. In Potsdam ist die Metropolishalle bereits eingeplant, in Cottbus soll das Messezentrum für die Massenimpfung genutzt werden.

Von Ulrich Wangemann