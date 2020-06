Potsdam

Lange war sie angekündigt, seit Dienstag ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf dem Markt. Im Vorfeld war vor allem über Datenschutz-Fragen diskutiert worden. IT-Experten haben allerdings keine größeren Bedenken und loben den Entstehungsprozess. Die Entwicklung der App sei zumindest in der Schlussphase “vorbildlich gelaufen”, sagte Linus Neumann vom Chaos Computer Club ( CCC) gegenüber „ZDFheute”. Nach einem Tag hatten bundesweit schon mehr als 6,4 Millionen Nutzer die App heruntergeladen.

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wirbt für die App: „Die App kann helfen, Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen und so neue Corona-Ausbrüche schneller einzudämmen“, sagte sie.

Anzeige

>>> Hier geht es zur Umfrage. Jetzt teilnehmen!

Weitere MAZ+ Artikel

Die MAZ fragt derzeit ihre Leser in einer nicht repräsentativen Umfrage, was sie von der Corona-App halten. In einer ersten Zwischenbilanz zeigt sich: Die Märker sind sich alles andere als einig. Der Grund ist der Datenschutz.

Frage 1: Werden Sie die Corona-Warn-App nutzen?

Ja, jeder sollte mitmachen. Stimmen: 175 (37 Prozent)

Ich weiß es noch nicht. Stimmen: 80 (16,9 Prozent)

Nein, ich habe Angst um meine Daten. Stimmen: 64 (13,5 Prozent)

Nein, denn ich glaube nicht, dass sie wirklich etwas bringt. Stimmen: 154 (32,6 Prozent)

Frage 2: Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Daten sicher sind?

Ja, denn ich vertraue dem Robert-Koch-Institut und der Bundesregierung. Stimmen: 109 (25,1 Prozent)

Ich sehe das entspannt, weil ich ja keinen Namen oder Adresse angeben muss. Stimmen: 101 (23,2 Prozent)

Ich bin da noch unsicher. Stimmen: 79 (18,2 Prozent)

Nein, ich installiere die App nicht. Das ist mir zu unsicher. Stimmen: 160 (36,8 Prozent)

Frage 3: Werden Sie anderen raten, die App zu nutzen?

Ja, denn sonst hat sie ja keinen Nutzen. Stimmen: 129 (30,8 Prozent)

Nein, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Stimmen: 269 (64,2 Prozent)

Ich werde zumindest versuchen, meine Familie zu überzeugen. Stimmen: 25 (6 Prozent)

Ich werde sie auf jeden Fall auf dem Smartphone meiner Kinder installieren. Stimmen: 11 (2,6 Prozent)

Jetzt teilnehmen!

Wie sehen Sie die neue App? Haben Sie sie schon installiert oder sind Sie noch skeptisch? Nehmen Sie jetzt an der MAZ-Umfrage teil:

Von MAZonline