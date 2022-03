Elsterwerda

Nach einer Havarie im Windpark zwischen Elsterwerda und Stolzenhain (Elbe-Elster) wird der Boden auf den Eintrag von Schadstoffen untersucht. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Beim Rückbau von alten Windkraftanlagen war am Mittwoch ein 500 Tonnen Schwerlastkran umgekippt. Verletzt wurde bei der Havarie nach Angaben der mit dem Rückbau beauftragten Wind-Logistik-Firma KSR Wind Solutions GmbH aus Husum niemand.

„Der zu befürchtende Umweltschaden hält sich nach erster Einschätzung in Grenzen“, erklärte Landkreissprecher Torsten Hoffgaard. Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt waren gemeinsam mit der unteren Wasserbehörde am Donnerstag vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen seien zum Zeitpunkt der Havarie etwa 150 Liter Diesel im Kran-Tank gewesen. Demnach wurde versucht, austretendes Hydrauliköl mittels Wannen aufzufangen. Das mit dem Rückbau beauftragte Unternehmen hatte am Mittwoch mitgeteilt, es seien bei der Havarie keine Betriebsstoffe oder Öle ausgetreten. Das habe das Landesamt für Umwelt (LfU) nach einer Begutachtung vor Ort festgestellt.

Ursache weiterhin unklar

Der Kran soll im Laufe des Donnerstags aufgerichtet werden. Erst danach könnten genauere Untersuchungen des Bodens und entsprechende Maßnahmen durch die zuständige Behörde angeordnet werden. „Üblicherweise kommt es zu einer Beprobung des Bodens, einem Bodenaustausch und zur Entsorgung des kontaminierten Materials“, so der Sprecher.Die Ursache für die Havarie sei noch völlig unklar, hatte ein Sprecher der Hamburger Firma, die die Kranarbeiten im Windpark durchführt, am Mittwoch mitgeteilt. „Wir sind gerade dabei, das zu begutachten.“

Von RND/dpa