Potsdam

Drogen sollen in Brandenburgs Gefängnissen in Zukunft deutlich schwerer zu organisieren sein. Dazu hat das Justizministerium eine Initiative gestartet. So soll voraussichtlich ab dem Sommer ein spezieller Detektor zum Einsatz kommen, der Drogen in Briefen erkennen kann. Denn die Justizverwaltung hat ein neuartiges Problem identifiziert: Umschläge und das Briefpapier selbst werden als Träger für bewusstseinsverändernde Substanzen genutzt. Absender sprühen Drogen aufs Papier, die Empfänger zerkleinern die scheinbar harmlosen Sendungen dann und drehen sie in Zigaretten ein.

„Legal Highs“: Badesalz-Amphetamine

Bei dem auf diese Weise geschmuggelten Stoff handelt es sich meist um Wirkstoffe aus der Gruppe der Amphetamine, die vor einigen Jahren Schlagzeilen machten, weil sie legal in Badesalzen vertrieben wurden („Legal Highs“). Sie sind auch unter den verharmlosenden Bezeichnungen Kräutermischungen, Düngerpillen und Lufterfrischer im Umlauf. Das Problem dabei: Den üblichen Kontrollen entgehen diese Sendungen, auch Hunde können sie meist nicht erkennen. Der Einsatz des Detektors ist Teil eines übergreifenden Sicherheitskonzepts, welches das Justizministerium 2021 vorgestellt hat.

Zahl der Drogenfunde binnen zehn Jahren verdreifacht

Tatsächlich ist die Zahl der Drogenfunde an den fünf Standorten des Brandenburger Justizvollzugs in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Meldeten die Gefängnisse 2011 noch 26 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, waren es 2019 – vor Corona – 86. Die Zahlen enthalten selbstverständlich nicht die Dunkelziffer all der nicht entdeckten Drogentransfers in Brandenburgs Gefängnisse. Im Ministerium geht man einer „Verdreifachung bis ins Jahr 2019“ aus.

2020 (48 Fälle) und 2021 (42 Fälle) hätten die „kontaktbeschränkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Einbringungsmöglichkeiten für Betäubungsmittel deutlich reduziert“, heißt es auf MAZ-Anfrage. Jedoch sei in diesem für den Drogenhandel schwierigen Umfeld die Zahl der angezeigten Fälle immer noch annähernd so hoch gewesen wie etwa 2017 oder 2018.

Justizministerin: Mehr psychisch auffällige Inhaftierte

„Wir müssen feststellen, dass sich neue gesellschaftliche Herausforderungen, wie etwa das verstärkte Aufkommen synthetischer Drogen, auch auf den Justizvollzug auswirken“, so Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). „Der Justizvollzug sieht sich seit einiger Zeit mit einer steigenden Zahl psychisch auffälliger Inhaftierter konfrontiert, die eine zunehmende Gefährlichkeit und Gewaltbereitschaft aufweisen.“ Nach Auffassung der Fachwelt sei diese Tendenz auch auf den Konsum neuer psychoaktiver Substanzen zurückzuführen. „Hier gilt es zu reagieren und die Einbringung derartiger Substanzen möglichst konsequent zu unterbinden“, sagt die Ministerin.

Zur Anschaffung des Detektors gibt es eine Vereinbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz, wo die Scanner bereits erfolgreich im Einsatz sind. Über 400 Substanzen kann das Gerät erkennen, die Software wird fortlaufend upgedatet, denn es tauchen ständig neue Wirkstoffe auf.

Zwei Drogenhunde werden derzeit ausgebildet

Wie genau der Scanner funktioniert, möchte das Ministerium nicht mitteilen. Fest steht: Der Adressat des Briefs erhält zunächst eine Kopie des Schreibens, damit er dessen Inhalt lesen, eine mögliche Drogenlieferung aber nicht in Empfang nehmen kann. Das Gerät kann von Anstalt zu Anstalt transportiert werden, im Ministerium hält man es aber auch für denkbar, dass Briefe aus verschiedenen Gefängnissen an einem Ort geprüft werden.

Das Justizministerium setzt darüber hinaus zukünftig verstärkt auf tierische Helfer: Derzeit sind zwei Drogenspürhunde in der Ausbildung, die außerdem lernen sollen, verbotene Handys zu erschnüffeln. Diese Möglichkeit, versteckte Telefone und Datenträger zu entdecken, wurde einer größeren Öffentlichkeit erstmals bekannt, als im Fall des Missbrauchsskandals von Lügde (Nordrhein-Westfalen) solch ein Datenspürhund USB-Sticks mit Kinderpornographie fand. Bislang konnten die Justizvollzugsanstalten Brandenburgs nur auf die Hunde der Polizei zurückgreifen, die Justiz hatte keine eigenen Tiere.

Drogen behindern Resozialisierung

Die neu angeschafften justizeigenen Hunde sind jeweils einem JVA-Bediensteten zugeteilt und werden in der JVA Brandenburg/Havel stationiert. Von dort können sie an den sechs Gefängnisstandorten im Land eingesetzt werden.

Drogenscanner und Drogen-Spürhunde seien „beides Sicherheitsfeatures, die die Resozialisierung der Gefangenen unterstützen, weil Drogenkonsum einer Behandlung entgegensteht“, sagt Roland Wilkening, Abteilungsleiter für Strafrecht und Justizvollzug.

Ferngesteuerte Drohnen spielen nach derzeitigen Erkenntnissen der Justizverwaltung beim Drogenschmuggel in Gefängnisse in Brandenburg noch keine große Rolle.

Von Ulrich Wangemann