Wie nah stehen sich AfD und CDU im Kommunalen?

Erst war es nur eine Lokalgeschichte. Die Wählerinitiative „Pro Velten“ hatte in der Stadtverordnetenversammlung der Ofenstadt ( Oberhavel) ein Moratorium für neue Bauvorhaben mit mehr als 50 Wohneinheiten beantragt. Zur Begründung wies die Wählerinitiative auf die Überlastung der Straßen durch Pendlerverkehr hin. Außerdem drohe der Stadt „ein Identitätsverlust durch die starke Vergrößerung überbauter Flächen“, hieß es in dem Antrag. Bereits jetzt gebe es „eine zunehmende Entfremdung der Einwohner“. Damit nicht so viele Ortsfremde nach Velten zögen, sollte auch ein S-Bahn-Anschluss der Speckgürtelstadt abgelehnt werden.

Eine Abstimmung mit Folgen

Der Antrag fand eine Mehrheit – mit den „Pro-Velten“-Leuten stimmten zwei AfD-Vertreter, der CDU-Chef Marcel Ruffert und der einzige NPD-Mann. Nun ist die Aufregung groß. Denn die CDU hat einem gegen Fremde gerichteten Antrag zur Mehrheit verholfen, gemeinsam mit Rechtspopulisten. Und das unter dem Eindruck der Thüringer Ministerpräsidenten-Wahl. So steht die Frage im Raum: Wie halten es die Brandenburger Christdemokraten mit der AfD? Und warum kommen schon wieder Störgeräusche aus Oberhavel?

Anfang Februar hatte der stellvertretende Fraktionsvize der CDU im Potsdamer Landtag, Frank Bommert, sich auf Facebook über die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gefreut – die CDU stimmte mit der AfD für den Liberalen. Kommentar Bommert: „Geile Nummer, das Ende von diesem dunkelrot-rot-grünen Spuk.“ Auch die märkische Parteispitze gratulierte zum Wahlsieg über Rot-Rot-Grün, machte dann aber einen Rückzieher.

Abschwellende Berührungsängste

Bommert ist CDU-Kreisvorsitzender aus Oberhavel. Ende 2019 hatte er Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen nach Oberhavel eingeladen – der Ex-Geheimdienstler betreibt eine Öffnung der CDU nach rechts.

Auch Veltens CDU-Chef Marcel Ruffert hat bei der „Entfremdungs“-Abstimmung nicht zum ersten Mal bewiesen, wie wenig Berührungsängste er hat. Anfang 2020 markierte er auf Facebook einen AfD-Beitrag mit „Gefällt mir“ – es war eine Replik auf die „Umweltsau“-Debatte, die nach dem Lied des WDR-Kinderchors entstanden war. Zudem hatte Ruffert einen Beitrag einer verschwörungstheoretischen Facebook-Seite zu Klimaaktivistin Greta Thunberg gepostet.

Linke kritisiert „vertrauensvolle Zusammenarbeit“

Jetzt also Zuzugsbeschränkungen nach Velten. Die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, kritisiert: „Der Beifall der CDU-Landesspitze für den Tabubruch von Thüringen reiht sich nahtlos in die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit AfD – und in diesem Fall sogar der NPD – auf kommunaler Ebene ein.“

Brandenburgs SPD-Jugendorganisation ( Jusos) spricht von „verbotener Liebe“ zwischen CDU und Rechten. Die SPD sei die Kenia-Koalition nur eingegangen, weil die Christdemokraten einen Abgrenzungsbeschluss gegenüber der AfD verabschiedet hätten. Man zweifle nun, ob die CDU noch ernsthaft zu ihrem Versprechen stehe.

Kommunalpolitik und ihre Besonderheiten

Die umstrittene Veltener Abstimmung wirft ein Schlaglicht auf die Eigenheiten von Kommunalpolitik. Dort sollen Parteigrenzen keine bestimmende Rolle spielen. In Gemeinderäten und Stadtverordnetenversammlungen will man Sachprobleme lösen. Linken-Parteichefin Anja Mayer bemerkt: „Dass man die Hand gemeinsam hebt, ohne dass es abgesprochen ist, kommt vor.“ Man müsse differenzieren, um welches Thema es geht. Kritisch werde es, wo eine „gemeinsame Linie“ erkennbar werde. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter geht davon aus, dass unterhalb der Landesebene schon länger Abstimmungsallianzen zwischen CDU und AfD entstanden sind. Er weist auf Bernau ( Barnim) hin, wo er ein „Paradebeispiel für Absprachen“ sieht. Die AfD habe im Kreistag „offen den CDU-Kandidaten für den Vorsitz unterstützt“, sagt Walter.

Koalitionäre sehen keinen Skandal

Die Kenia-Koalitionäre in Potsdam sind bemüht, die Velten-Sache nicht zum Streitfall im Bündnis werden zu lassen. SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagt: „Wenn wir anfangen, jede kommunalpolitische Entscheidung zu kommentieren, werden wir nicht mehr fertig in der Koalition.“ Rein sachlich sei die Veltener Stadtverordnetenentscheidung unverständlich – die Gemeinde habe jahrelang für einen S-Bahn-Anschluss gekämpft, aber plötzlich stimme die Versammlung dagegen. Generell gelte für Abstimmungen in der Kommunalpolitik: „Ein guter Wertekanon hilft gegen dusselige Entscheidungen“, so Stohn.

Brandenburgs CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann sieht keine Annäherung seiner Partei an die Rechtspopulisten: „In Velten stand ein Antrag der Wählergemeinschaft zur Abstimmung, dem die CDU zugestimmt hat. Unabhängig davon hat auch die AfD diesem Antrag zugestimmt.“ Daraus eine Zusammenarbeit zu konstruieren, sei absurd. „Auch im Landtag gab es schließlich Fälle, in denen die Opposition - Linke, AfD, Freie Wähler - gegen die Regierungskoalition gestimmt hat.“ Die Beschlusslage bei der CDU sei vollkommen klar: „Es gibt keine Kooperationen mit der AfD.“

Die AfD ihrerseits hat die Kommunalpolitik als Annäherungszone längst strategisch erschlossen. Der Landtagsabgeordnete und Kommunalbeauftragte der Partei, Daniel Freiherr von Lützow, hatte 2019 Seminaren in vielen Ortschaften abgehalten. AfD-Leute könnten in Kommunalvertretungen zeigen, dass sie „stinknormale Mitbürger“ seien, sagte er im MAZ-Interview.

Von Andreas Heimann und Ulrich Wangemann