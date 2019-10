Windkraft-Branche sieht Kenia-Gespräche „mit Sorge“

Potsdam

Die Unternehmen der Windkraftwirtschaft schauen „mit Sorge auf den Konflikt der Koalitionäre beim Ausbau der Windenergie“. Das äußerte der Chef des Landesverbands Windenergie, Jan Hinrich Glahr, mit Blick auf die laufenden Gespräche zu einer Regierungsbildung in Brandenburg.

Räder sollen in den Wald

Wer Abstände von mehr als 1000 Metern zur Wohnbebauung einführen und Windenergie im Wald untersagen wolle, schiebe die Energiewende auf ein Abstellgleis, warnte Glahr. Wenn Brandenburg sein Ausbauziel von 10 .500 Megawatt Windenergie bis zum Jahr 2030 erreichen wolle, müssten auch in Nutzwäldern Windenergieanlagen gebaut werden. Glahr versicherte, die modernen Windturbinen seien mehrfach gegen Brände gesichert. Außerdem würden sie nachts abgeschaltet, um geschützte Fledermäuse nicht zu gefährden.

Gemeinden sollten außerdem die Möglichkeiten haben, die 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung zu unterschreiten, wenn dies von den Anwohnern akzeptiert werde, forderte Glahr. Insbesondere beim so genannten Repowering, also dem Ersatz kleinerer, schwacher Anlagen durch größere, sei ein Unterschreiten der 1000-Meter-Distanz sinnvoll, da die Anwohner bereits Erfahrungen mit dem Standort hätten.

Ausbau ist fast zum Erliegen gekommen

Der Bundesverband Windenergie setzt sich in den laufenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit CDU und Grünen für eine Weichenstellung zum Ausbau der Windenergie ein.In diesem Jahr sei der Ausbau völlig zum Erliegen gekommen, kritisierte der Landesvorsitzende Glahr. In Brandenburg sind derzeit rund 3780 Windkraftanlagen in Betrieb.

In den Koalitionsverhandlungen hakt es offenbar beim Thema Windkraft. CDU-Chef Michael Stübgen etwa fordert, dass die Brandenburger „nicht übermäßig belastet sind oder noch mehr belastet werden“. Allerdings hatten die drei Parteien sich vorab auf einen Ausbau der Windkraft geeinigt.

Von Ulrich Wangemann