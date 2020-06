Umstrittene Kennzeichen-Erfassung: Neuprogrammierung verzögert sich

Potsdam

Der Neustart des Kennzeichenerfassungssystems Kesy an Brandenburgs Autobahnen verzögert sich. Wie Innenminister Michael Stübgen ( CDU) jetzt dem Innenausschuss des Landtags mitteilte, konnte eine Umprogrammierung des aus Datenschutzgründen in die Kritik geratenen Fahndungssystems noch nicht in Gänze vorgenommen werden. Die beauftragte Firma habe wegen der Corona-Epidemie und den damit verbundenen Beschränkungen bestimmte Arbeiten noch nicht leisten können. „Unsere Zeitplanung hat nicht funktioniert“, sagte Stübgen.

Bis Ende September soll das Kesy-System entschärft sein

Nun soll das System mit seinen Nummernschildscannern bis Ende September so eingestellt sein, dass die datenschutzrechtlichen Bedenken ausgeräumt sind, sagte Stübgen, der sich von sich aus an die Öffentlichkeit gewandt hatte, um über die Verzögerung zu informieren.

Der Innenminister betonte, alle Schritte würden in Abstimmung mit der Datenschutzbeauftragten des Landes, Dagmar Hartge, vorgenommen. Hartge hatte das System in seiner bisherigen Form im vergangenen Jahr als unzulässig bezeichnet und Veränderungen angemahnt. Einige Daten seien schon gelöscht worden. Sie würden von einem zentralen Polizeirechner heruntergenommen, so dass sie nicht mehr recherchierbar seien wie bislang.

Das Kesy-System hatte seit 2017 praktisch ununterbrochen Autokennzeichen gespeichert. Es sollen Millionen Datensätze aufgelaufen sein. Bekannt wurde die Existenz des Systems im Zusammenhang mit dem Entführungsfall der Berliner Teenagerin Rebecca.

Geschasster Hauptkritiker ist rehabilitiert

Vollkommen rehabilitiert ist der schärfste regierungsinterne Kritiker der Kennzeichenerfasssung auf Vorrat, der 2019 vom Posten des Polizeiabteilungsleiters gegen seinen Willen weg versetzte Jurist Herbert Trimbach. Innenminister Stübgen setzte den 65-Jährige jetzt wieder als Leiter der Abteilung ein, der die Kontrolle der Polizeiarbeit im Land untersteht. Stübgen betonte am Mittwoch, Trimbach sei „vollgültig Abteilungsleiter, nicht kommissarisch“. Der Sozialdemokrat habe die Abteilung viele Jahre „erfolgreich geleitet“. Trimbach hatte 2019 die sofortige Abschaltung des Kesy-Systems gefordert und war in Ungnade bei dem damaligen Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) gefallen. Er setzte sich juristisch gegen seine Zwangsversetzung zur Wehr, konnte aber erst mit Amtsantritt der Kenia-Koalition wieder auf seinen Posten zurückkehren.

