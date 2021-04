Potsdam.

RND-Autor Imre Grimm äußerte sich mit einer klaren Meinung zu #allesdichtmachen – er warf den Teilnehmern Gedankenlosigkeit vor und am rechten Rand zu zündeln, weil sie selbst mit der Coronapolitik nicht zufrieden seien. Einige Teilnehmer distanzierten sich später, doch die Debatte war in der Welt, und sie befasste auch MAZ-Leser. Anbei einige ihrer Stimmen:

Erika Schneider aus Blankenfelde-Mahlow fordert: Erst Hirn einschalten, dann den Mund:

Ich will mich nur kurz dazu äußern:1. Die Beiträge von Imre Grimm – egal ob Kolumne oder kommentierender Artikel – gefallen mir seit Langem außerordentlich gut!2. Mein Kommentar zu der oben erwähnten Aktion: Bitte vor Benutzen des Sprechorgans (= Mund) erst das Denkorgan (= Gehirn) einschalten. Dann muss man nicht umgehend dementieren, was man grad eben von sich gegeben hat!

Markus M. Sorge aus Brieselang glaubt, die Medien seien zu einseitig:

Mit Ingrimm ergoss Imre Grimm seine Meinung über die Aktion #allesdichtmachen auch über die Leser der MAZ. Dabei kam ihm wohl kaum in den Sinn, dass er selbst eine der Ursachen dieser von ihm so harsch kritisierten Aktion sein dürfte: Wer nämlich das Privileg genießt, als Leiter des Ressorts „Gesellschaft“ im RND-Netzwerk seine ganz persönliche Sicht der Dinge gefiltert oder ungefiltert von Montag bis Samstag 6,8 Millionen Lesern bieten zu dürfen, sollte sich nicht wundern, wenn sich eine Gegenöffentlichkeit formiert, die sehr, sehr laut sein muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Die leisen Töne und Nuancen sind aus der deutschen Corona-Debatte längst verschwunden – dazu hat das RND mit Grimm an leitender Stelle beigetragen, indem man sich zum treuen Sprachrohr einer Regierungspolitik machte, die wild entschlossen ist, auf das vermaledeite Virus mit dem Holzhammer einzudreschen. Dass es auch anders ginge, zeigen Blicke in andere Länder wie z.B. die Niederlande, Dänemark, Norwegen und gar die gescholtenen Schweden: Allesamt haben sie eine Letalität weit unter der deutschen vorzuweisen, mit weit milderen Maßnahmen! Doch woher weiß ich das? Nicht aus den RND-Zeitungen – so viel ist klar. Da ich in diesem Lande nicht der einzige des Lesens kundige bin, mag das genannte Informationsdefizit auch anderen mit der Zeit über die Hutschnur gegangen sein – 53 prominenten Schauspielern zum Beispiel? Was hätten sie nach Imre Grimms Meinung denn tun sollen? 53 Leserbriefchen an 53 Zeitungen des RND-Netzwerks schreiben? Wer Meinung machen will, muss Schlagzeilen machen. Genau das haben diese Schauspieler getan. Herzlichen Dank dafür!

Die Kritik ist zu kurz gegriffen und zu undifferenziert, glaub Rasmus Ph. Helt aus Hamburg:

Die Kritik am Künstlerprotest greift zu kurz. Zum einen sollte man eine Person wie Jan Josef Liefers ernst nehmen, da dieser schon am 4. November 1989 bei der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz ein starkes demokratisches Engagement gezeigt hat. Zum anderen stimmt es nicht ganz, dass in den meisten Medien genügend ausgewogen über die Corona-Krise und deren Bewältigung berichtet wurde, da zum Beispiel ein Thema wie die mögliche Zunahme von häuslicher Gewalt gerade gegenüber Kindern aus ärmeren Familien immer noch kaum eine Rolle spielt, obwohl sich hierfür sogar sehr gut größere Reportagen anbieten würden. Deshalb sollte die Debatte in jedem Fall endlich versachlicht werden, da eine Pandemie vor allem eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, die möglichst viel gegenseitiges Zuhören und keine einfachen ideologischen Antworten erfordert!

Klaus Weinhold aus Potsdam ist überzeugt, die Aktion hat die sogenannten „Querdenker“ weiter salonfähig gemacht:

Diese 53 Star-Schauspieler haben einen großen Image-Schaden angerichtet. Es wäre bestimmt besser gewesen, wenn sie erst ihr Gehirn genutzt hätten. Aber wahrscheinlich geht ohne Drehbuch nichts mehr. Herr Liefers z.B. hat keinen Grund auf die Notlage der Kultur aufmerksam zu machen. Er ist gut im Filmgeschäft und verdient mit seiner Werbung zigtausende Euro, zurzeit mit der SKL. Vielen Menschen im Kulturbereich geht es schlechter und sie haben Angst um ihre Existenz. Das Land braucht Prominente mit Haltung, die Ärzten und Pflegern den Rücken stärken. Aber es braucht nicht noch mehr von denen, die Öl ins Feuer gießen und „Querdenkern“ eine Basis bieten. Diese Schauspieler sollten sich die Charité-Doku „Charité intensiv – Station 43“ in der ARD-Mediathek ansehen. Dann werden sie das Wort „Demut“ ganz neu kennenlernen.

Kulturschaffende hätten schon vorher mehr gehört werden sollen, sagt Martina Knothe aus Borkheide:

Hallo Herr Grimm, ich mag eigentlich viele Ihrer Artikel, provozierend und aussagekräftig. Aber mit diesem haben Sie für mich etwas zu sehr aufs Gaspedal gedrückt. Mit jeder Zeile wurde ich ärgerlicher, kein guter Artikel. Es darf besonders in einer Pandemie kein Schwarz-Weiß-Denken geben, Herr Grimm. Es gibt auch nicht nur „Querdenker“ und Rechte in diesem Land. Diese Tendenz der Einteilung ist absurd! Ein kritisches Wort und schwupp, Schublade auf. Mit solchen Artikeln tragen Sie als Presse zum Riss durch die Gesellschaft bei. Kulturschaffende wurden bisher kaum gehört, vielleicht haben sie gerade deshalb so drastisch ihr Recht auf Meinungsfreiheit wahrgenommen. Egal ob gut bezahlt oder nicht. Sie sitzen alle in einem sinkenden Kulturboot.

